Muğla'da deprem!

AFAD'ın aktardığı verilere göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 05.45'te meydana gelen deprem yerin 34.46 kilometre derininde gerçekleşti.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4.8 OLARAK DUYURDU!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü. Saat 05.45'te meydana gelen deprem yerin 30.9 kilometre derininde gerçekleşti.

