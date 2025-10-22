Muğla'da deprem!
Yayınlanma:
AFAD'ın aktardığı verilere göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıkladığı verilere göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 05.45'te meydana gelen deprem yerin 34.46 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 22, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)
Tarih:2025-10-22
Saat:05:45:24 TSİ
Enlem:36.61306 N
Boylam:28.51778 E
Derinlik:34.46 km
Detay:https://t.co/VGLnjnJSJa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4.8 OLARAK DUYURDU!
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü. Saat 05.45'te meydana gelen deprem yerin 30.9 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 22, 2025
AKDENIZ https://t.co/9zT5pnPLh2
22.10.2025, 05:45:24 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 30.9 km#Kandilli