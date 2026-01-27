Dünyaca ünlü müzede bir şok daha: Ziyarete kapandı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, personelinin çalışma koşulları ve güvenlik endişelerini protesto için greve gitmesi nedeniyle ziyarete kapandı.

Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Paris'teki Louvre Müzesi, çalışanların grevi nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı. Müzenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünkü grev nedeniyle müzeye girişlerin mümkün olmadığı duyuruldu.

BİLETLER İADE EDİLECEK

Açıklamada, bugün için bilet almış olan ziyaretçilere ücretlerinin otomatik olarak iade edileceği bilgisi paylaşıldı. Müze çalışanları, geçen aralık ayından bu yana çalışma koşulları ve müzedeki güvenlik sorunlarını protesto amacıyla aralıklarla grev yapıyor.

GEÇMİŞ GREVLER VE GÜVENLİK SKANDALI

Personel grevleri nedeniyle Louvre Müzesi, Aralık 2025'ten bu yana toplamda 4 gün kapalı kaldı. Grevlerin arka planında, Ekim 2025'te yaşanan ve 88 milyon avro değerinde 9 tarihi eserin çalındığı büyük soygunun yarattığı güvenlik endişeleri de yer alıyor.

GÜVENLİK AÇIKLARI SAYIŞTAY RAPORUNA YANSIDI

Fransız Sayıştay raporları, müzede güvenlik donanımlarında ciddi gecikmeler ve açıklar olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynak:AA

