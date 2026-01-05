Çin'den Venezuela kararı: Nasıl değişirse değişsin

Yayınlanma:
Çin, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından ülkede siyasi durum nasıl değişirse değişsin ekonomik işbirliğini sürdüreceğini bildirdi.

Çin, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, ülkedeki siyasi gelişmeler nasıl şekillenirse şekillensin ekonomik işbirliğini devam ettirme kararlılığında olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin’in Venezuela’dan petrol almayı sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Lin, "Venezuela'daki siyasi durum nasıl değişirse değişisin Çin'in farklı sektörlerde ekonomik işbirliğini değiştirme iradesi değişmeyecektir, yatırımları ve çıkarları devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Egemen devletler arasındaki işbirliğinin ulusal yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Lin, Çin’in Venezuela ile ilişkilerini bu temel üzerinden sürdürdüğünü ifade etti.

Çin yönetimi, ABD’nin askeri müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, egemen bir devlete ve liderine yönelik güç kullanımını kınamış, Maduro ve eşinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Pekin ayrıca, Venezuela hükümetini devirmeye yönelik girişimlere son verilmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD VE VENEZUELA ARASINDA NE OLDU?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi saldırılardan ABD’yi sorumlu tutmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve silah bulundurma” suçlamalarıyla ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

