Çin’de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir çelik fabrikasında dün gerçekleşen patlamada iki kişi hayatını kaybetti, altmış altı kişi de yaralandı. Olay, Baotou ilindeki Baogang United Steel şirketine ait fabrikada meydana geldi.

ŞİDDETLİ PATLAMA ÇEVREDE HİSSEDİLDİ

Xinhua ajansının haberine göre, gündüz saatlerinde yaşanan patlama oldukça şiddetliydi ve çevredeki yerleşim birimlerinde de sarsıntı olarak hissedildi. Patlamanın, fabrikanın işletme sırasında meydana geldiği belirtildi.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Patlama sırasında fabrika içinde bulunan iki işçi hayatını kaybetti. Yaralılar arasında durumu ağır olan üç kişi de dahil olmak üzere toplamda altmış altı işçi çeşitli şekillerde yaralandı. Ayrıca, beş işçiyle henüz iletişim kurulamadı.

ARAMA VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde, haber alınamayan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, patlamanın kesin nedenini belirlemek için ayrıntılı bir soruşturma yürütüyor.