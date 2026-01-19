Çin’de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Çin’de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlama, 2 can kaybına ve 66 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan bir çelik fabrikasında dün gerçekleşen patlamada iki kişi hayatını kaybetti, altmış altı kişi de yaralandı. Olay, Baotou ilindeki Baogang United Steel şirketine ait fabrikada meydana geldi.

ŞİDDETLİ PATLAMA ÇEVREDE HİSSEDİLDİ

Xinhua ajansının haberine göre, gündüz saatlerinde yaşanan patlama oldukça şiddetliydi ve çevredeki yerleşim birimlerinde de sarsıntı olarak hissedildi. Patlamanın, fabrikanın işletme sırasında meydana geldiği belirtildi.

Erzurum'da mobilya atölyesinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti!Erzurum'da mobilya atölyesinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti!

CAN KAYBI VE YARALILAR

Patlama sırasında fabrika içinde bulunan iki işçi hayatını kaybetti. Yaralılar arasında durumu ağır olan üç kişi de dahil olmak üzere toplamda altmış altı işçi çeşitli şekillerde yaralandı. Ayrıca, beş işçiyle henüz iletişim kurulamadı.

Şanlıurfa’da gaz sıkışması sonucu evde patlama! Nine ve 2 torunu toprağa verildiŞanlıurfa’da gaz sıkışması sonucu evde patlama! Nine ve 2 torunu toprağa verildi

ARAMA VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde, haber alınamayan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, patlamanın kesin nedenini belirlemek için ayrıntılı bir soruşturma yürütüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

