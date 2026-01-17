Erzurum'da mobilya atölyesinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti!

İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla iş yerinden çıkarılan 8 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak tedavi altına alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

TOMA VE ORMAN BÖLGE ARAÇLARI DESTEK VERDİ

Yangının büyüklüğü nedeniyle söndürme çalışmalarına Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne ait 5 TOMA ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı araçlar da destek verdi. Toplamda 30 araçla müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken polis ve itfaiye ekipleri patlamanın nedenini araştırıyor.

VALİ ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra yaptığı açıklamada, yangından etkilenen 8 vatandaş olduğu bilgisini vererek, "Yangından etkilenen toplam 8 vatandaş var, bunlardan 6'sının tedavilerine devam ediliyor. Maalesef 2 vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuşmuş durumda. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi.

Saat 12.30'da çıkan yangının soğutma çalışmasının devam ettiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şuan itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın haberinin alınmasıyla Büyükşehir Belediyemizin, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, orman teşkilatımıza ait su tankerleri, TOMA araçlarımız ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait köpük sıkma araçları sevk edilmiştir. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın anından itibaren tüm ekipler seferber oldu. Burada çalışmaların özverili şekilde yürütülmesinden dolayı itfaiye daire başkanlığımıza, polis ve jandarma teşkilatımıza, sağlık ekiplerimize, AFAD ve Devlet Hava Meydanları personeline ayrı ayrı teşekkür ederim. Mevlam böyle acılar yaşatmasın. Yangının kontrol altına alınmasında toplam 30 araç görev yaptı. Yaralıların hayati tehlikesi yok."

BAKAN TEKİN OLAY YERİNDE

Programı kapsamında Erzurum'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olay yerine giderek Vali Mustafa Çiftçi’den bilgi aldı. Bakan Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi: