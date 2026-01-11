Şanlıurfa’da gaz sıkışması sonucu evde patlama! Nine ve 2 torunu toprağa verildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Suriye uyruklu Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho yan yana toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli ailenin oturduğu evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu, ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

evde-gaz-sikismasi-sonucu-patlama-2.jpg

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi.

Mersin'de su borusu patladı sitenin duvarı yıkıldıMersin'de su borusu patladı sitenin duvarı yıkıldı

evde-gaz-sikismasi-sonucu-patlama-3.jpg

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

evde-gaz-sikismasi-sonucu-patlama-5.jpg

Hayatını kaybeden Zeynep Şeyho ile torunları Elif ve Arif Şeyho’nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

evde-gaz-sikismasi-sonucu-patlama-1.jpg

Cenazeler, Bozova ilçe merkezindeki Kırmızıpınar Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bozova Aile Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak:DHA

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Türkiye
Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı
Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı
Kars'ta kurtlar köpeği avladı
Kars'ta kurtlar köpeği avladı
Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı! İstanbul ve Ankara için karar bekleniyor
Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı! İstanbul ve Ankara için karar bekleniyor