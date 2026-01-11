Şanlıurfa’da gaz sıkışması sonucu evde patlama! Nine ve 2 torunu toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli ailenin oturduğu evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu, ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden Zeynep Şeyho ile torunları Elif ve Arif Şeyho’nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Bozova ilçe merkezindeki Kırmızıpınar Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bozova Aile Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.