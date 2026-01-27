Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile görüştü. Bugün video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Dong, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, bu yılın Çin ile Rusya arasında stratejik iş birliği ve ortaklık ilişkisinin tesisinin 30’uncu yılı ve Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının da 25’inci yılı olduğunu ifade etti.

"TEHDİTLERE KARŞI RUSYA İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Dong, iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatları hayata geçirmek, stratejik iş birliğini güçlendirmek, iletişim mekanizmalarını geliştirmek, çeşitli risk ve tehditlere karşı koyma kapasitelerini artırmak ve küresel güvenlik ile istikrara katkı sağlamak için Rusya ile beraber çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Belousov ise, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Çin ile Rus orduları arasındaki stratejik iş birliğini güçlendireceklerini ve ortak operasyonlar ile personel eğitimi gibi alanlarda pratik iş birliğini derinleştireceklerini ifade etti.