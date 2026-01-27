Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü

Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü
Yayınlanma:
Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile bugün video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile görüştü. Bugün video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Dong, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, bu yılın Çin ile Rusya arasında stratejik iş birliği ve ortaklık ilişkisinin tesisinin 30’uncu yılı ve Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının da 25’inci yılı olduğunu ifade etti.

Çinliler Türkiye'de de satılan dev markanın en büyük hissedarı oldu: Verdikleri para akıllara zarar!Çinliler Türkiye'de de satılan dev markanın en büyük hissedarı oldu: Verdikleri para akıllara zarar!

dong-jun-andrey-belousov.png

"TEHDİTLERE KARŞI RUSYA İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Dong, iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatları hayata geçirmek, stratejik iş birliğini güçlendirmek, iletişim mekanizmalarını geliştirmek, çeşitli risk ve tehditlere karşı koyma kapasitelerini artırmak ve küresel güvenlik ile istikrara katkı sağlamak için Rusya ile beraber çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

'Ne Amerika ne Çin' dedi 15 yaş altına sosyal medyayı yasakladı!'Ne Amerika ne Çin' dedi 15 yaş altına sosyal medyayı yasakladı!

Belousov ise, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Çin ile Rus orduları arasındaki stratejik iş birliğini güçlendireceklerini ve ortak operasyonlar ile personel eğitimi gibi alanlarda pratik iş birliğini derinleştireceklerini ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dünya
Turizm bölgesinde pirana dehşeti: 10 Yaralı
Turizm bölgesinde pirana dehşeti: 10 Yaralı
UNICEF: Gazze'de okulların yüzde 90'ı yıkıldı veya hasar gördü
UNICEF: Gazze'de okulların yüzde 90'ı yıkıldı veya hasar gördü