'Ne Amerika ne Çin' dedi 15 yaş altına sosyal medyayı yasakladı!
Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren karar Meclis'ten geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Meclis buna 'evet' dedi. Bu büyük bir adımdır. Çünkü çocuklarımızın beyni satılık değildir; ne Amerikan platformlarına, ne de Çinli ağlara. Çocuklarımızın hayalleri algoritmalar tarafından dikte edilemez" dedi.

Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Genel Kurul’daki oylamada tasarı, 23 “hayır” oyuna karşı 116 “evet” oyuyla onaylandı. Düzenleme, yürürlüğe girmeden önce Senato’nun onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasanın 1 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için hükümete “hızlandırılmış prosedür” talimatı verdiğini duyurdu.

"NE AMERİKA NE ÇİN..."

15 yaş altı için sanal medyanın yasaklanmasını bilim insanlarının önerdiğini ve Fransız halkının büyük çoğunluğunun da bunu talep ettiğini belirten Macron, “Meclis buna 'evet' dedi. Bu büyük bir adımdır. Çünkü çocuklarımızın beyni satılık değildir; ne Amerikan platformlarına, ne de Çinli ağlara. Çocuklarımızın hayalleri algoritmalar tarafından dikte edilemez. Kaygılı bir nesil değil, Fransa'ya, Cumhuriyet'e ve onun değerlerine inanan bir nesil istiyoruz” açıklamasında bulundu.fransada-15-yas-altina-sanal-medya-yasa-1136665-337440.jpg

Fransa'nın 2018'den itibaren platformların düzenlenmesi konusunda öncü olduğunu kaydeden Macron, "Avrupa'da bu yola giren ilk ülke olarak öncülüğümüzü sürdürüyoruz. 1 Eylül itibarıyla çocuklarımız ve gençlerimiz nihayet korunmuş olacak. Bunun takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

