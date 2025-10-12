Çin kuantum bilgisayarının ticari kullanıma hazır olduğunu duyurdu

“Zuchongzhi 3.0” ile aynı yonga serisini kullanan, 105 okunabilir kuantum biti ve 182 kuplöre sahip makine, Çin Telekom Kuantum Grubu (CTQG) ve QuantumCTek Co., Ltd. ekibi tarafından kuruldu.

Bu makine, kuantum rastgele devre örnekleme görevlerini dünyanın en güçlü süper bilgisayarından katrilyon kat daha hızlı bir hızda işliyor.

Kuantum bilişim, yeni nesil bilgi devriminin anahtar teknolojisi olarak kabul ediliyor.

BİR KEZ DAHA DÜNYA REKORU KIRILDI

Bu yılın Mart ayında, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Pan Jianwei, Zhu Xiaobo ve Peng Chengzhi dahil olmak üzere Çinli bilim adamları, 105 kuantum bitlik süperiletken kuantum hesaplama prototipi “Zuchongzhi 3.0”u başarıyla inşa ederek, süperiletken sistemde kuantum hesaplama avantajı konusunda bir kez daha dünya rekorunu kırdı.

Kuantum bilişim şirketleri paraya boğuluyor: Hisseler bir haftada %20 fırladı

Kuantum bilgisayarlar hayal değil 10 yıl içinde hayatımızda olacak. Peki buna hazır mıyız!

“Kuantum üstünlüğü” olarak da bilinen kuantum hesaplama avantajı, kuantum bilgisayarların belirli görevlerde en gelişmiş klasik süper bilgisayarları geride bıraktığı alanı ifade ediyor.

DÜNYA ÇAPINDA ERİŞİME AÇILACAK

CTQG'de kıdemli kuantum bilgisayar araştırmacısı olan Zhang Xinfang, “en güçlü kuantum hesaplama avantajına” sahip olan bu kuantum bilgisayarın “Tianyan” kuantum bilgisayar bulut platformuna bağlanarak dünya çapındaki kullanıcıların erişimine açılacağını söyledi.

37 MİLYON ZİYARET

Kasım 2023'teki lansmanından bu yana, platform 60'tan fazla ülkedeki kullanıcıları kapsayan 37 milyondan fazla ziyaret aldı ve deneysel görevlerin sayısı 2 milyonu aştı.