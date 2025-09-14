Çevrecilerin uyarısı göz ardı edildi: Endonezya’da nikel madenine izin çıktı

Çevrecilerin uyarısı göz ardı edildi: Endonezya’da nikel madenine izin çıktı
Yayınlanma:
Endonezya hükümeti, adalardaki ekosisteme verebileceği zarar konusunda büyük tepki olmasına rağmen, bir nikel madenciliği şirketinin doğu takımadalarında faaliyetlerine yeniden başlamasına izin verdiğini açıkladı.

Güneybatı Papua eyaletindeki ada, Mercan Üçgeni'nde yer alıyor ve berrak mavi suları ile popüler bir dalış noktası durumunda.

Devlet madencilik şirketi Aneka Tambang'ın bir yan kuruluşu olan PT Gag Nikel, askıya alınma kararı kaldırıldıktan sonra 3 Eylül'de Raja Ampat takımadalarındaki küçük Gag adasında faaliyetlerine yeniden başladı, Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi bu hafta gazetecilere verdiği demeçte gelişmeyi duyurdu.

Dünya Endonezya’yı bu görüntülerle konuşuyor: Başkanın kedisi için tüm protokol seferber olduDünya Endonezya’yı bu görüntülerle konuşuyor: Başkanın kedisi için tüm protokol seferber oldu

ÇEVRE BAKANINDAN "YEŞİL DERECELENDİRME" SAVUNMASI

Çevre Bakanı Hanif Faisol Nurofiq, Gag Nikel'in hükümetten “yeşil” derecelendirme aldığını, bunun da şirketin bakanlık tarafından her yıl değerlendirilen çevre standartlarına uyduğunu gösterdiğini söyledi.

"Gag Nikel'deki madencilik faaliyetleriyle ilgili tüm verilerimizi bir kez daha gözden geçirdik... Gag Nikel'in neden olduğu etkinin uygun şekilde azaltılabilmesini sağlamak için bir çevre denetimi yapıldı."

TEPKİLERİN ARDINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Endonezya hükümeti, aktivistlerin ve bölge sakinlerinin tepkisi üzerine haziran ayında Raja Ampat'ta faaliyet gösteren beş nikel madenciliği şirketinden dördünün izinlerini iptal etti.

Gag Nikel ilk başta muaf tutuldu, ancak hükümet daha sonra olası çevresel zararların incelenmesi gerektiğini belirterek faaliyetlerini askıya aldı.

Endonezya'da sel: 14 ölüEndonezya'da sel: 14 ölü

Greenpeace Endonezya, faaliyetlerin yeniden başlamasının, dünyadaki bilinen sert mercan türlerinin yüzde 75'ine ev sahipliği yapan Raja Ampat'taki deniz ekosistemini tehlikeye atabileceğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Dünya
Benzin koyarken patlıyorlar! 23 bin araç geri çağrıldı
Benzin koyarken patlıyorlar! 23 bin araç geri çağrıldı
Başbakan halkının yaptığı protestolara hayran kaldı
Başbakan halkının yaptığı protestolara hayran kaldı
Rusya Romanya'ya girmişti: AB'den ilk açıklama
Rusya Romanya'ya girmişti: AB'den ilk açıklama