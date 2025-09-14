Çevrecilerin uyarısı göz ardı edildi: Endonezya’da nikel madenine izin çıktı

Güneybatı Papua eyaletindeki ada, Mercan Üçgeni'nde yer alıyor ve berrak mavi suları ile popüler bir dalış noktası durumunda.

Devlet madencilik şirketi Aneka Tambang'ın bir yan kuruluşu olan PT Gag Nikel, askıya alınma kararı kaldırıldıktan sonra 3 Eylül'de Raja Ampat takımadalarındaki küçük Gag adasında faaliyetlerine yeniden başladı, Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi bu hafta gazetecilere verdiği demeçte gelişmeyi duyurdu.

ÇEVRE BAKANINDAN "YEŞİL DERECELENDİRME" SAVUNMASI

Çevre Bakanı Hanif Faisol Nurofiq, Gag Nikel'in hükümetten “yeşil” derecelendirme aldığını, bunun da şirketin bakanlık tarafından her yıl değerlendirilen çevre standartlarına uyduğunu gösterdiğini söyledi.

"Gag Nikel'deki madencilik faaliyetleriyle ilgili tüm verilerimizi bir kez daha gözden geçirdik... Gag Nikel'in neden olduğu etkinin uygun şekilde azaltılabilmesini sağlamak için bir çevre denetimi yapıldı."

TEPKİLERİN ARDINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Endonezya hükümeti, aktivistlerin ve bölge sakinlerinin tepkisi üzerine haziran ayında Raja Ampat'ta faaliyet gösteren beş nikel madenciliği şirketinden dördünün izinlerini iptal etti.

Gag Nikel ilk başta muaf tutuldu, ancak hükümet daha sonra olası çevresel zararların incelenmesi gerektiğini belirterek faaliyetlerini askıya aldı.

Greenpeace Endonezya, faaliyetlerin yeniden başlamasının, dünyadaki bilinen sert mercan türlerinin yüzde 75'ine ev sahipliği yapan Raja Ampat'taki deniz ekosistemini tehlikeye atabileceğini söyledi.