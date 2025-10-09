Başbakan barlar için harekete geçti: Hedef sektörü canlandırmak

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer hükümek olarak barları canlandırmak için harekete geçtiklerini açıkladı.

Mirror'un haberine göre; sektörü canlandırmak amacıyla barlar daha uzun süre açık kalabilecek, konserler ve yemekli etkinlikler düzenleyebilecek.

Haberde Keir Starmer'in, bar ve pubların önündeki bürokratik engelleri azaltacaklarını, yerel halkın dışarıda yemek servisi yapmasını sağlayacaklarını, canlı müzik etkinlikleri düzenlemesini destekleyeceklerini ve gürültü şikayetleri nedeniyle açık kalmasını zorlaştıran katı kuralları ortadan kaldıracaklarını söylediği belirtildi.

Başbakan, eski ruhsat kurallarını yürürlükten kaldırmayı amaçlayan dört haftalık hızlı bir incelemeyle bar ve pubların "gelişmesini" desteklediğini söyledi ve "Bar ve publar toplumlarımızın kalbidir. Değişim planımız kapsamında onların gelişmesini destekliyoruz" dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL ONLARCASI KAPANMIŞTI

İngiltere'de geçtiğimiz yıl onlarca bar ve pub, ekonomik gerekçelerle kapanmış, çok sayıda kişi işsiz kalmıştı.

Starmer, "Bu inceleme, bürokratik engelleri azaltmak, ziyaretçi sayısını artırmak ve mekanların insanları bir araya getiren etkinlikler düzenlemesini kolaylaştırmakla ilgili. Yerel halk iyi durumda olduğunda, ekonomimiz de iyi durumda olur" diyerek aldıkları kararın gerekçesini açıkladı.