Avusturya'da çığ felaketi: Üç ayrı bölgede 8 kişi hayatını kaybetti
Avusturya Alpleri'ne yağan yoğun karın ardından meydana gelen çığlar can aldı. Yetkililer, yeni yağan karın eski tabakalarla kaynaşamadığını belirterek durumun 'kritik' olduğu uyarısında bulundu.

Avusturya Alpleri'nde Cumartesi günü meydana gelen bir dizi çığ felaketinde en az sekiz kişi hayatını kaybetti. Polis ve dağ kurtarma ekiplerinin verdiği bilgiye göre, üç farklı bölgede yaşanan olaylara müdahale etmek için 200'den fazla personel ve çok sayıda helikopter seferber edildi.

Yetkililer, bölgedeki tehlikeli koşulların devam ettiği konusunda uyarılarda bulundu.

FELAKET HANGİ BÖLGELERİ VURDU?

Çığlar, Salzburg eyaletindeki Grossarl Vadisi ve Bad Hofgastein bölgeleri ile Styria (Steiermark) eyaletindeki Pusterwald bölgesinde meydana geldi.

Kurtarma ekiplerinin açıklamasına göre, Salzburg eyaletindeki Grossarl Vadisi'nde bulunan 2.150 metre yüksekliğindeki Finsterkopf zirvesinde pist dışı kayak yapan yedi kişilik bir grup çığ altında kaldı. Gruptaki dört kayakçı yaşamını yitirirken, diğer üç kişi ağır yaralandı.

Günün daha erken saatlerinde ise Bad Hofgastein bölgesinde meydana gelen bir başka çığda bir kadın hayatını kaybetti.

Kar yağışı megakenti esir aldı: Göz gözü görmüyor, yollar beyaza büründüKar yağışı megakenti esir aldı: Göz gözü görmüyor, yollar beyaza büründü

ÜÇ ÇEK SPORCU KURTARILAMADI

Polis, günün ilerleyen saatlerinde Styria eyaletinin Pusterwald belediyesi sınırlarında tur kayağı yapan üç Çek vatandaşının da çığ altında kalarak öldüğünü bildirdi.

Polis açıklamasında, "Acil durum ekipleri, kar altında kalan kurbanların yerini tespit edip kısmen çıkarmayı başardı. Ancak anında yapılan kurtarma çabalarına rağmen üç kişi ölü bulundu" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, grubun çığa yakalanmayan diğer dört üyesinin bölgeden tahliye edildiğini ve tıbbi yardım sağlandığını belirtti.

YETKİLİLERDEN UYARI: DURUM 'KRİTİK'

Son dönemde Avusturya Alpleri'ne yaklaşık 20 ila 50 santimetre kar yağdığı bildirildi. Yetkililer, taze karın zirvelerdeki eski kar katmanlarına iyi tutunamadığını (kaynaşamadığını), bu durumun da tekrarlayan çığ riskini artırdığını vurgulayarak "aşırı dikkat" çağrısında bulundu.

Dağ kurtarma sözcüsü, mevcut çığ durumunu "kritik" (precarious) olarak nitelendirdi.

Ayrıca, Cuma günü komşu İsviçre'de meydana gelen bir çığda da bir Alman vatandaşının hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

