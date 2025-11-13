Almanya’dan zorunlu askerlik açıklaması

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi yönündeki görüşünü bir kez daha dile getirdi. Steinmeier, Federal Ordu'nun (Bundeswehr) 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ordunun daha fazla personele ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"EN ADİL ÇÖZÜM ZORUNLU HİZMET"

Cumhurbaşkanı, "Savunma kapasitemizi artırmak için ordumuzun artık daha fazla askere ihtiyacı var. Bence uzun vadede en adil çözüm, bazılarının orduda, bazılarının ise sosyal hizmette görev yapacağı herkes için zorunlu hizmet dönemi olacaktır" dedi.

Steinmeier, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un yeni bir askerlik yasası üzerinde çalıştığını hatırlatarak, bu yönde kısa süre içinde doğru adımların atılacağına inandığını belirtti.

"ASKERİ GÜCÜMÜZÜ HIZLA GELİŞTİRMELİYİZ"

Ukrayna savaşının Avrupa barış düzenine bir saldırı olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Biz Avrupalılar ve özellikle biz Almanlar, askeri savunma yeteneklerimizi güçlendirmeliyiz ve bunun için güçlü ve donanımlı bir orduya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın NATO'nun kararlılığını sınadığını kaydeden Steinmeier, "Askeri güç, diplomasi ve dış politikanın yerine geçmez, aksine ciddiye alınmanın ve başkalarını bize saldırmaktan caydırmanın bir yoludur" şeklinde konuştu.