Almanya’dan zorunlu askerlik açıklaması

Almanya’dan zorunlu askerlik açıklaması
Yayınlanma:
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ordunun daha fazla askere ihtiyaç duyduğunu belirterek, uzun vadede en adil çözümün "herkes için zorunlu hizmet" olduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi yönündeki görüşünü bir kez daha dile getirdi. Steinmeier, Federal Ordu'nun (Bundeswehr) 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ordunun daha fazla personele ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"EN ADİL ÇÖZÜM ZORUNLU HİZMET"

Cumhurbaşkanı, "Savunma kapasitemizi artırmak için ordumuzun artık daha fazla askere ihtiyacı var. Bence uzun vadede en adil çözüm, bazılarının orduda, bazılarının ise sosyal hizmette görev yapacağı herkes için zorunlu hizmet dönemi olacaktır" dedi.

Almanya’da drone alarmı! Uçuşlar durdurulduAlmanya’da drone alarmı! Uçuşlar durduruldu

Steinmeier, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un yeni bir askerlik yasası üzerinde çalıştığını hatırlatarak, bu yönde kısa süre içinde doğru adımların atılacağına inandığını belirtti.

"ASKERİ GÜCÜMÜZÜ HIZLA GELİŞTİRMELİYİZ"

Ukrayna savaşının Avrupa barış düzenine bir saldırı olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Biz Avrupalılar ve özellikle biz Almanlar, askeri savunma yeteneklerimizi güçlendirmeliyiz ve bunun için güçlü ve donanımlı bir orduya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Almanya'da vatandaşlık kanunu değiştiAlmanya'da vatandaşlık kanunu değişti

Rusya'nın NATO'nun kararlılığını sınadığını kaydeden Steinmeier, "Askeri güç, diplomasi ve dış politikanın yerine geçmez, aksine ciddiye alınmanın ve başkalarını bize saldırmaktan caydırmanın bir yoludur" şeklinde konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Dünya
Ayılar ülkeyi karıştırdı! Meclis harekete geçti
Ayılar ülkeyi karıştırdı! Meclis harekete geçti
Dubai’de kan donduran olay: Öldürülen kripto zengini çift çöle gömülmüş
Dubai’de kan donduran olay: Öldürülen kripto zengini çift çöle gömülmüş