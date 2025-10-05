Almanya eşsiz fırsat olarak nitelendirecek

Almanya eşsiz fırsat olarak nitelendirecek
Yayınlanma:
Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu barış planını uygulamaya “kararlılıkla bağlı kalacak” ve bunu “eşsiz bir fırsat” olarak nitelendireceğini, açıkladı.

“Amerikan planının hızlı bir şekilde uygulanması için ... hızlı uluslararası işbirliği gereklidir,” dedi Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ve Hamas arasında dolaylı müzakerelerin başlaması öncesinde öneriyi “eşsiz bir fırsat” olarak nitelendirdi.

‘SOMUT TEKLİFLER YAPILACAK’

Wadephul, Berlin'in Gazze'nin “insani yardım, istikrar ve yeniden yapılanma ortağı” olarak “somut teklifler” yapacağını söyledi.

Bölgenin bir bütün olarak istikrara ihtiyacı olduğunu belirten Wadephul, “herkes için kalıcı güvenlik, Filistinliler için siyasi bir perspektif ve nihayetinde tüm devletler ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi” gerektiğini ekledi.

NE OLMUŞTU

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, serbest bırakılmaların “önümüzdeki günlerde” gerçekleştirilebileceğini umarken, Hamas cuma günü Trump'ın planını kısmen kabul etti.

Wadephul, pazar günü geç saatlerde Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile rehinelerin “derhal serbest bırakılması” konusunda görüşecek ve rehineler arasında Alman vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

