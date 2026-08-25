AB'den Ukrayna'ya 6,1 milyar euroluk dev silah yardımı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini artırdığını duyurdu. Ukrayna'nın bağımsızlık gününde yapılan açıklamaya göre, AB Ukrayna'ya savunma sistemleri, radarlar ve mühimmat alımı için 6,1 milyar avro transferine onay verdi.

AB'DEN UKRAYNA'YA 6,1 MİLYAR AVROLUK SAVUNMA PAKETİ

Von der Leyen, yaptığı açıklamada Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "İhtiyacı olanı, ihtiyaç duyduğu anda sağlayacağız" ifadesini kullandı. AB Komisyonu Başkanı, bu yardımın Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik olduğunu vurguladı.

BURNHAM'DAN KİEV'E İLK ZİYARET

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, göreve başlamasının ardından ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Burnham'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Ziyaret kapsamında Ukraynalı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

ZELENSKİY: BARIŞ İSTİYORUZ AMA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin barıştan yana olduğunu ancak teslim olmayacağını ifade etti. Zelenskiy, "Ukrayna barış istiyor, ancak teslim olmayacak" dedi. Bu açıklama, Kiev yönetiminin Rusya ile olası müzakerelere ilişkin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. AB ve İngiltere'nin bu hamleleri, Rusya-Ukrayna savaşında Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin devam edeceğinin sinyali olarak yorumlandı.