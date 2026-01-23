ABD’deki TikTok krizi resmen sona erdi

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini devam ettirmesini sağlayacak yeni yapı kuruldu. "TikTok ABD Veri Güvenliği (USDS)" adlı ortak girişimin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül 2025'teki kararnamesine uygun olarak oluşturulduğu açıklandı.

KULLANICI VERİLERİNİ ABD’Lİ ORACLE SAKLAYACAK

Yapılan açıklamada, girişimin çoğunluğu Amerikalılardan oluşan 7 üyeli bir yönetim kurulu tarafından yönetileceği belirtildi. Girişimin, ABD kullanıcı verilerini Oracle'ın güvenli bulut ortamında koruyacağı, içerik moderasyonu ve algoritma güvenliği konularında karar alma yetkisine sahip olacağı vurgulandı. Açıklamada, "Çoğunluğu Amerikalılara ait olan bu ortak girişim, ABD kullanıcılarını korumak amacıyla kapsamlı veri güvenliği, algoritma güvenliği, içerik moderasyonu ve yazılım garantileri gibi tanımlanmış güvenlik önlemleri altında faaliyet gösterecektir" ifadeleri kullanıldı.

TikTok ve Instagram’a Avrupa freni

SİLİKON VADİSİ, BAE VE ÇİN ORTAKLIĞI

Ortak girişimde Silver Lake, Oracle ve Abu Dabi merkezli MGX'in her biri yüzde 15'er hisseye sahip olacak. ByteDance'in payı ise yüzde 19,9 olarak belirlendi. Şirketin CEO'luğunu Adam Presser üstlenirken, TikTok CEO'su Shou Chew'in de yönetim kurulunda yer alacağı bildirildi.

TikTok’un ABD'de devri için anlaşma sağlandı

NE OLMUŞTU

ABD'de TikTok, "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle uzun süredir satış veya yasak riskiyle karşı karşıyaydı. Başkan Trump, süreci bir dizi kararnameyle uzatarak, platformun operasyonlarının çoğunluğu Amerikalı yatırımcılara ait bir yapıya devredilmesi yolunu açmıştı. Geçen ay imzalanan anlaşmanın ardından bu yeni ortak girişim resmiyet kazandı.