ABD'de Renee Good isyanı sürüyor: Öldürüldüğü yerdeki eyleme ICE ajanları saldırdı

ABD'nin Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük İdaresi (ICE) ajanlarınca silahsız bir kadın olan Renee Good'un öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Trump yönetimi, bölgeye daha fazla federal memur sevk ederek baskıyı artırmaya çalışırken, Minnesota eyaleti ve yerel yöneticiler bu uygulamayı durdurmak için federal mahkemeye başvurdu.

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE KİMYASAL MADDELER KULLANILDI

Salı günü Minneapolis'teki federal ajanlar, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve tahriş edici kimyasallar kullandı. İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), halihazırda şehirde bulunan binlerce ajanın yanı sıra yüzlerce sınır muhafızını daha görevlendirerek "DHS tarihindeki en büyük operasyonu" yürüttüğünü duyurdu. Bir yetkili, bölgede 800 Gümrük ve Sınır Koruma ajanı ile 2 bin ICE görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 800 federal memur bulunduğunu açıkladı.

SAVCILAR ADALET BAKANLIĞI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu artış, Renee Good'un öldürülmesiyle ilgili sivil haklar soruşturması açmama kararı alan Adalet Bakanlığı'nı protesto eden birkaç federal savcının istifa ettiği gün gerçekleşti. Eyalet Başsavcısı Keith Ellison, "Bu, özünde, Minnesota'daki İkiz Şehirler'e federal bir işgal ve durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE GERGİN SAHNELER

Good'un vurulduğu sokakta göz yaşartıcı gaz bulutları yükseldi. Sivil bir cipteki ajanlar, kalabalığa turuncu renkli tahriş edici madde püskürttü. Ağır silahlı ajanların sokaklarda dolaşması, protestocuların yuhalamaları ve düdük çalmalarıyla karşılandı. Bölge sakini Brita Anderson, "Buraya gelmelerinin tek nedeni insanları taciz etmek" dedi.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Ayrı bir duruşmada, bir federal yargıç, ajanların gözlemcilere karşı güç kullanımını kısıtlayan bir talebi değerlendirdi ve kararını perşembe veya cuma günü açıklayacağını belirtti. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, binlerce federal ajanın şehirde yarattığı etkiye dikkat çekti.