ABD'de Renee Good isyanı sürüyor: Öldürüldüğü yerdeki eyleme ICE ajanları saldırdı

ABD'de Renee Good isyanı sürüyor: Öldürüldüğü yerdeki eyleme ICE ajanları saldırdı
Yayınlanma:
Minneapolis'te federal bir göçmenlik ajanı tarafından öldürülen silahsız kadın Renee Good için başlayan protestolar sürerken, Trump yönetimi bölgeye binlerce ek ajan gönderdi. Eyalet yetkilileri ise bu operasyonu durdurmak için Beyaz Saray'a dava açtı.

ABD'nin Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük İdaresi (ICE) ajanlarınca silahsız bir kadın olan Renee Good'un öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Trump yönetimi, bölgeye daha fazla federal memur sevk ederek baskıyı artırmaya çalışırken, Minnesota eyaleti ve yerel yöneticiler bu uygulamayı durdurmak için federal mahkemeye başvurdu.

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE KİMYASAL MADDELER KULLANILDI

Salı günü Minneapolis'teki federal ajanlar, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve tahriş edici kimyasallar kullandı. İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), halihazırda şehirde bulunan binlerce ajanın yanı sıra yüzlerce sınır muhafızını daha görevlendirerek "DHS tarihindeki en büyük operasyonu" yürüttüğünü duyurdu. Bir yetkili, bölgede 800 Gümrük ve Sınır Koruma ajanı ile 2 bin ICE görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 800 federal memur bulunduğunu açıkladı.

SAVCILAR ADALET BAKANLIĞI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu artış, Renee Good'un öldürülmesiyle ilgili sivil haklar soruşturması açmama kararı alan Adalet Bakanlığı'nı protesto eden birkaç federal savcının istifa ettiği gün gerçekleşti. Eyalet Başsavcısı Keith Ellison, "Bu, özünde, Minnesota'daki İkiz Şehirler'e federal bir işgal ve durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE GERGİN SAHNELER

Good'un vurulduğu sokakta göz yaşartıcı gaz bulutları yükseldi. Sivil bir cipteki ajanlar, kalabalığa turuncu renkli tahriş edici madde püskürttü. Ağır silahlı ajanların sokaklarda dolaşması, protestocuların yuhalamaları ve düdük çalmalarıyla karşılandı. Bölge sakini Brita Anderson, "Buraya gelmelerinin tek nedeni insanları taciz etmek" dedi.

ABD ICE cinayetine karşı ayakta: Renee için adaletABD ICE cinayetine karşı ayakta: Renee için adalet

ABD'nin iki eyaletinden Trump yönetimine "ICE" davasıABD'nin iki eyaletinden Trump yönetimine "ICE" davası

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Ayrı bir duruşmada, bir federal yargıç, ajanların gözlemcilere karşı güç kullanımını kısıtlayan bir talebi değerlendirdi ve kararını perşembe veya cuma günü açıklayacağını belirtti. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, binlerce federal ajanın şehirde yarattığı etkiye dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Dünya
Etiyopya Büyükelçisi duyurdu: Saldırıda ölen Türk vatandaşı sayısı ikiye çıktı
Etiyopya Büyükelçisi duyurdu: Saldırıda ölen Türk vatandaşı sayısı ikiye çıktı
Trump'ı şoke eden Epstein protestosu: 'Pedofil koruyucusu' diyen işçiye orta parmak çekti
Trump'ı şoke eden Epstein protestosu: 'Pedofil koruyucusu' diyen işçiye orta parmak çekti