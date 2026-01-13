ABD'nin iki eyaletinden Trump yönetimine "ICE" davası

ABD'nin iki eyaletinden Trump yönetimine "ICE" davası
ABD'NİN Minnesota ve Illinois eyaletlerinde, federal göçmenlik polislerinin faaliyetlerine karşı ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açıldı.

ABD’de Minnesota ve Illinois eyaletleri, federal göçmenlik polislerinin (ICE) yerel düzeydeki faaliyetlerinin durdurulması talebiyle Donald Trump yönetimine karşı hukuki süreç başlattı.

Dava süreci, Minnesota’da bir kadının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlatıldı. Eyalet yetkilileri, federal göçmenlik polislerinin bölgelerindeki artan ve sertleşen operasyonlarını "yasa dışı ve tehlikeli" olarak nitelendirerek yargıya taşıdı.

DİLEKÇE MAHKEMEYE SUNULDU

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, eyaletin en büyük kentleri olan Minneapolis ve St. Paul adına hazırlanan dava dilekçesini ABD Bölge Mahkemesine sundu. Sunulan dilekçede, ICE operasyonlarının eyalet güvenliğini ve hukuk düzenini tehdit ettiği vurgulandı. Davalı listesinde İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ICE Direktör Vekili Todd Lyons ile Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino gibi üst düzey isimler yer aldı.

"TEHLİKELİ YÖNTEMLER" SUÇLAMASI

Minnesota ile eş zamanlı olarak harekete geçen Illinois eyaleti de benzer gerekçelerle federal yönetimi mahkemeye verdi. Illinois Başsavcısı Kwame Raoul tarafından açılan davada, federal göçmenlik ekiplerinin operasyonlar sırasında kullandığı yöntemlerin yasal sınırları aştığı ve kamu güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

