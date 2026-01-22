ABD'de muhalifler zirvesi: Machado Pehlevi ile bir araya geldi

ABD'nin Venezuela Lideri Nicolas Maduro'yu operasyonla gözaltına almasının ardından 2025 Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a veren María Corina Machado, İran'ın sürgün prensi Rıza Pehlevi ile bir araya geldi.

ABD'den yardım istemişti: Trump ile İran'ın sürgün prensi arasında ilk temas

İRAN VE VENEZUELALI MUHALİFLER ABD'DE GÖRÜŞTÜ

ABD'de gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapan Machado, "Kendi mücadelelerimize dair görüş alışverişinde bulunduk ve çabalarımızı ortak bir amaç doğrultusunda birleştirdik: İran ve Venezuela’nın baskıdan kurtuluşu. Acımasızca uygulanan baskılara rağmen gelecekleri için muazzam bir cesaretle savaşmaya devam eden İran halkına duyduğum derin hayranlığı dile getirdim" dedi.

Rıza Pehlevi - María Corina Machado

Mevcut İran yönetimi ile Venezuela arasında ititfak olduğunu öne süren Machado, "Karakas ve Tahran arasındaki ittifak, Venezuela'yı İran nüfuzunun merkez üssü haline getirmiş ve tüm Batı Yarımküre'nin güvenliğini tehlikeye atmıştır" ifadelerini kullandı.

"Otoriter rejimler suç ortaklıklarını derinleştirirken, özgürlükten yana olan bizlerin çok daha yakın bir eşgüdüm içinde olması gerekmektedir" diyen Venezuelalı muhalif Machado sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Bu rejimlerin hayatta kalması sadece ezici bir çoğunlukla demokrasi talep eden vatandaşlarımız için bir trajedi değil, aynı zamanda küresel istikrar ve Amerika Birleşik Devletleri için doğrudan bir tehdittir. İran rejimi, Venezuela'yı ana platformu olarak kullanarak istikrarsızlığı, terörizmi ve sınırlarının çok ötesine uzanan sınır aşan suç ağlarını beslemektedir. Özgür bir İran ve özgür bir Venezuela sadece birer hedef değil; güvenli ve demokratik bir dünya için temel şartlardır."