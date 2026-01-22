ABD'de muhalifler zirvesi: Machado Pehlevi ile bir araya geldi

ABD'de muhalifler zirvesi: Machado Pehlevi ile bir araya geldi
Yayınlanma:
Venezuelalı muhalif siyasetçi María Corina Machado, İran'ın devrik şahı Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile ABD'de bir araya geldi.

ABD'nin Venezuela Lideri Nicolas Maduro'yu operasyonla gözaltına almasının ardından 2025 Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a veren María Corina Machado, İran'ın sürgün prensi Rıza Pehlevi ile bir araya geldi.

ABD'den yardım istemişti: Trump ile İran'ın sürgün prensi arasında ilk temasABD'den yardım istemişti: Trump ile İran'ın sürgün prensi arasında ilk temas

İRAN VE VENEZUELALI MUHALİFLER ABD'DE GÖRÜŞTÜ

ABD'de gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapan Machado, "Kendi mücadelelerimize dair görüş alışverişinde bulunduk ve çabalarımızı ortak bir amaç doğrultusunda birleştirdik: İran ve Venezuela’nın baskıdan kurtuluşu. Acımasızca uygulanan baskılara rağmen gelecekleri için muazzam bir cesaretle savaşmaya devam eden İran halkına duyduğum derin hayranlığı dile getirdim" dedi.

g-r5wtaxmaaka3w.jpg
Rıza Pehlevi - María Corina Machado

Önünde "diz çökmesi" işe yaramadı: Trump Machado’yu sildiÖnünde "diz çökmesi" işe yaramadı: Trump Machado’yu sildi

Mevcut İran yönetimi ile Venezuela arasında ititfak olduğunu öne süren Machado, "Karakas ve Tahran arasındaki ittifak, Venezuela'yı İran nüfuzunun merkez üssü haline getirmiş ve tüm Batı Yarımküre'nin güvenliğini tehlikeye atmıştır" ifadelerini kullandı.

"Otoriter rejimler suç ortaklıklarını derinleştirirken, özgürlükten yana olan bizlerin çok daha yakın bir eşgüdüm içinde olması gerekmektedir" diyen Venezuelalı muhalif Machado sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

  • "Bu rejimlerin hayatta kalması sadece ezici bir çoğunlukla demokrasi talep eden vatandaşlarımız için bir trajedi değil, aynı zamanda küresel istikrar ve Amerika Birleşik Devletleri için doğrudan bir tehdittir. İran rejimi, Venezuela'yı ana platformu olarak kullanarak istikrarsızlığı, terörizmi ve sınırlarının çok ötesine uzanan sınır aşan suç ağlarını beslemektedir. Özgür bir İran ve özgür bir Venezuela sadece birer hedef değil; güvenli ve demokratik bir dünya için temel şartlardır."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Dünya
Macron duyurdu: Fransa Rus gemisine baskın düzenledi
Macron duyurdu: Fransa Rus gemisine baskın düzenledi
Ukrayna-Rusya savaşında kritik görüşme tarihi belli oldu
Ukrayna-Rusya savaşında kritik görüşme tarihi belli oldu