ABD ordusu Suriye’den çekilecek iddiası

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını tamamen sona erdirmeyi tartıştığını öne sürdü. Gazetenin üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, HTŞ yönetiminin ülkede artan kontrolü, Washington'da askeri misyonun geleceğini sorgulamaya yol açtı.

ABD: "KALMAK İÇİN BİR NEDEN YOK"

ABD'li yetkililer, Şam’daki HTŞ yönetiminin kontrolü sağlamasının ardından Suriye'de asker bulundurmanın anlamının kalmayacağını düşünüyor. Bu kararın uygulanması, eski Başkan Barack Obama döneminden bu yana süren ABD'nin Suriye operasyonlarını sonlandıracak. WSJ'ye göre Suriye'de halen yaklaşık 1000 Amerikan askeri bulunuyor ve bunların çoğu SDG/YPG ile aynı bölgede konuşlu.

IŞİD TUTUKLULARI IRAK’A SEVK EDİLİYOR

Suriye'deki IŞİD gözaltı tesisleri ve kamplarının akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Yetkililer, tesislerdeki 9 bin kişiden 7 bininin Irak'a nakledilmeye başlandığını belirtiyor.

Davos.. Trump.. SDG.. El Şara: Neler oldu neler?

HTŞ-SDG ÇATIŞMALARI

Şam yönetimine bağlı güçler, 16 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında başlattığı operasyonu daha sonra doğuya genişletti. Aşiretlerin de desteğiyle SDG/YPG kontrolündeki toprakların büyük kısmı ele geçirildi. Bu süreçte Şam yönetimi ile SDG/YPG arasında "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması" imzalandı.

ABD SDG'ye desteğini çekti mi? Trump ve Barrack'tan arka arkaya açıklamalar

ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Anlaşmaya göre, örgütün Rakka ve Deyrizor'dan tamamen çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarını devretmesi, sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkeze bırakılması ve unsurların bireysel olarak güvenlik güçlerine katılması öngörülüyor. Ancak örgütün anlaşma şartlarına uymada isteksiz davranması nedeniyle cephe hatlarında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.