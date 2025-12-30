ABD bir gemiyi daha vurdu: Patlama anı paylaşıldı

ABD ordusu, Doğu Pasifik Okyanusu'nun uluslararası sularında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneye Pazartesi günü askeri müdahalede bulundu. Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından "ölümcül kinetik saldırı" olarak tanımlanan operasyonda iki kişinin öldürüldüğü bildirildi.

SALDIRI VİDEOSU YAYIMLANDI

Pentagon, söz konusu saldırının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. ABD Güney Komutanlığı, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, operasyonun Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Yetkililer, "İstihbarat, geminin Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiğini ve bu faaliyetlerde bulunduğunu doğruladı" ifadesini kullandı. Açıklamada ayrıca, operasyonda hiçbir ABD personelinin zarar görmediği belirtildi.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

BU YILKİ ÖLÜ SAYISI 107'YE ULAŞTI

ABD verilerine göre, sadece Eylül ayından bu yana uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle düzenlenen deniz saldırılarının sayısı 30'a çıktı. Bu operasyonlarda yargısız infaz edilenlerin toplam sayısı ise en az 107 olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'TAN VENEZUELA İDDİASI

Konuya ilişkin bir diğer gelişme ise Başkan Donald Trump'tan geldi. Trump, bir radyo programında yaptığı ve daha sonra gazetecilere yinelediği açıklamada, ABD'nin geçen hafta Venezuela'da "gemilerin geldiği büyük bir tesisi veya fabrikayı" vurduğunu öne sürdü.

YİNE UYUŞTURUCUYU ÖNE SÜRDÜ

İddiasının ayrıntısını vermeyen Trump, "Gemileri uyuşturucu ile doldurdukları liman bölgesinde büyük bir patlama oldu" dedi ve "Bütün gemileri vurdum, şimdi de bölgeyi vurduk. Orası artık yok" ifadelerini ekledi.

TRUMP’IN İFADELERİ DOĞRULANMADI

Ancak ne Beyaz Saray ne de Pentagon, Trump'ın bu iddiasını doğrulayan herhangi bir açıklama yapmadı. Trump, şüphelilere yönelik saldırıları, her uyuşturucu sevkiyatının "25.000 Amerikalının ölümüne yol açacağı" yönündeki tartışmalı iddiasıyla savunmaya devam ediyor.