AB komitesinden İmamoğlu'na ödül: Türkiye'de demokrasiyi korkusuzca savunduğu için

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi tarafından her yıl verilen 2025 Adamowicz Ödülü’ne layık görüldü. Gelişmeyi, Komite ve Komite’de yer alan Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

‘DEMOKRASİYİ KORKUSUZCA SAVUNMASI NEDENİYLE’

Ödülü veren AB Bölgeler Komitesi İmamoğlu'nun kazandığını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"2025 Adamowicz Ödülü Ekrem İmamoğlu'na gidiyor. Siyasi amaçlı suçlamalarla görevinden alınması ve tutuklanmasının ardından cesaret ve demokrasinin restore edilmesi konularında sembol olduğu için"

'YOLDAŞLARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ'

PES açıklamasında da şu ifadeler kullanıldı:

“Büyük haber! ✊ Adayımız, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , Türkiye'de demokrasiyi korkusuzca savunması nedeniyle ???????? 2025 Adamowicz Ödülü'nü kazandı. Ekrem İmamoğlu ve CHP yoldaşlarımızı tebrik ediyoruz!”

ADAMOWICZ ÖDÜLLERİ NEDİR?

Polonya’nın Gdansk şehrinin Merhum Belediye Başkanı Pawel Adomowicz’in görevi esnasında 2019 yılı Ocak ayında öldürülmesinin üzerinden ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe, radikalleşmeye, nefret söylemine, baskıya ve yabancı düşmanlığına karşı dayanışma ve fırsat eşitliğini, sosyal entegrasyonu ve temel hakları destekleyenlere bir ödül programı oluşturuldu. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi, Uluslararası Sığınma Şehirleri (Cities of Refugee-ICORN) ve Gdansk şehri iş birliğinde küresel düzeyde verilen ödül ile temel hak ve değerlerin cesur savunucularının çabalarının altının çizilmesi hedefleniyor.

Barış, dayanışma, eşitlik, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi ve ayrımcılık ile mücadele konusunda çalışan kişiler veya kurumlar ödül için aday gösterilebiliyor. ICORN ağından bir şehir ile Avrupa Konseyi 15 üyesinden oluşan bir grubun önerisi, herhangi bir şehir ya da bölge meclisinin resmi kararı veya uluslararası bir kuruluşun resmi kararı ile önerilebiliyor. Brüksel’in Belçika şehrinde gerçekleştirilen bir tören ile ödül her yıl sahiplerini buluyor.