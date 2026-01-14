AB komitesinden İmamoğlu'na ödül: Türkiye'de demokrasiyi korkusuzca savunduğu için

AB komitesinden İmamoğlu'na ödül: Türkiye'de demokrasiyi korkusuzca savunduğu için
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi tarafından her yıl verilen Adamowicz Ödülü’ne layık görüldü. İmamoğlu’na ödülün “Türkiye’de demokrasiyi korkusuzca savunması nedeniyle” verildiği belirtildi.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi tarafından her yıl verilen 2025 Adamowicz Ödülü’ne layık görüldü. Gelişmeyi, Komite ve Komite’de yer alan Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

‘DEMOKRASİYİ KORKUSUZCA SAVUNMASI NEDENİYLE’

Ödülü veren AB Bölgeler Komitesi İmamoğlu'nun kazandığını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"2025 Adamowicz Ödülü Ekrem İmamoğlu'na gidiyor. Siyasi amaçlı suçlamalarla görevinden alınması ve tutuklanmasının ardından cesaret ve demokrasinin restore edilmesi konularında sembol olduğu için"

'YOLDAŞLARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ'

PES açıklamasında da şu ifadeler kullanıldı:

“Büyük haber! ✊

Adayımız, Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu ,

Türkiye'de demokrasiyi korkusuzca savunması nedeniyle ???????? 2025 Adamowicz Ödülü'nü kazandı.

Ekrem İmamoğlu ve CHP yoldaşlarımızı tebrik ediyoruz!”

ADAMOWICZ ÖDÜLLERİ NEDİR?

Polonya’nın Gdansk şehrinin Merhum Belediye Başkanı Pawel Adomowicz’in görevi esnasında 2019 yılı Ocak ayında öldürülmesinin üzerinden ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe, radikalleşmeye, nefret söylemine, baskıya ve yabancı düşmanlığına karşı dayanışma ve fırsat eşitliğini, sosyal entegrasyonu ve temel hakları destekleyenlere bir ödül programı oluşturuldu. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi, Uluslararası Sığınma Şehirleri (Cities of Refugee-ICORN) ve Gdansk şehri iş birliğinde küresel düzeyde verilen ödül ile temel hak ve değerlerin cesur savunucularının çabalarının altının çizilmesi hedefleniyor.

İmamoğlu'ndan AKP'nin 'dev afişlerine' yanıt: Algı çalışmaları değil meydanlar gerçekİmamoğlu'ndan AKP'nin 'dev afişlerine' yanıt: Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına 'adaylık açıklaması' yorumu: Siyasette erken öten horozun başını keserlerArınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına 'adaylık açıklaması' yorumu: Siyasette erken öten horozun başını keserler

Barış, dayanışma, eşitlik, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi ve ayrımcılık ile mücadele konusunda çalışan kişiler veya kurumlar ödül için aday gösterilebiliyor. ICORN ağından bir şehir ile Avrupa Konseyi 15 üyesinden oluşan bir grubun önerisi, herhangi bir şehir ya da bölge meclisinin resmi kararı veya uluslararası bir kuruluşun resmi kararı ile önerilebiliyor. Brüksel’in Belçika şehrinde gerçekleştirilen bir tören ile ödül her yıl sahiplerini buluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Dünya
Protestoların sürdüğü İran hakkında çarpıcı iddia: Gerçek ölü sayısı 12 bini geçti
Protestoların sürdüğü İran hakkında çarpıcı iddia: Gerçek ölü sayısı 12 bini geçti
ABD'den yardım istemişti: Trump ile İran'ın sürgün prensi arasında ilk temas
ABD'den yardım istemişti: Trump ile İran'ın sürgün prensi arasında ilk temas