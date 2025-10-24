80 yaşına giren Cumhurbaşkanı 4. defa aday olacak

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2026'da başkanlık için yeniden aday olacağını ve dördüncü kez seçilmeyi hedeflediğini söyledi.

Lula, Endonezya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında basına 2026 Brezilya seçimleri hakkında konuştu.

Başkanlık için yeniden aday olacağını belirten Lula, "80 yaşıma giriyorum ama 30 yaşımdaki enerjime sahip olduğumdan emin olabilirsiniz. Brezilya'da dördüncü dönem için aday olacağım." dedi.

2023 YILINDA GÖREVE DÖNDÜ

Lula, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldiği Endonezya ziyaretinin ardından Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere Malezya'ya gidecek.

Brezilya Anayasası, başkanların sadece iki dönem üst üste görev yapmasına izin veriyor. Lula, 13 yıl iktidardan uzak kaldıktan sonra 2023'te göreve döndü ve yeniden aday olma hakkını koruyor.

