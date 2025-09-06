57 yaşındaki sörfçü köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti! Bölgede sahiller kapatıldı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Long Reef Plajı’nda 57 yaşındaki sörfçü, büyük bir köpekbalığının saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Polis John Duncan, deneyimli sörfçünün birkaç uzvunu kaybettiğini ve sörf tahtasının da ikiye bölündüğünü açıklarken yetkililer, feci olayın cumartes günü yerel saatle 10.00’da, kıyıdan 100 metre uzaklıkta gerçekleştiğini ifade etti.

BÖLGEDE SAHİLLER KAPATILDI!

Parçalanan sörf tahtasının incelemeye alındığı ve köpekbalığının türünün belirlenmeye çalışıldığı kaydedilirken nadir görülen bu saldırının ardından bölgede bulunan sahiller kapatıldı. Yaşamını yitiren sörfçünün ismi ise henüz açıklanmadı.

