57 yaşındaki sörfçü köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti! Bölgede sahiller kapatıldı

57 yaşındaki sörfçü köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti! Bölgede sahiller kapatıldı
Yayınlanma:
Avustralya’da bir sörfçü, köpekbalığı saldırısına uğradı. 57 yaşındaki sörfçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Long Reef Plajı’nda 57 yaşındaki sörfçü, büyük bir köpekbalığının saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Polis John Duncan, deneyimli sörfçünün birkaç uzvunu kaybettiğini ve sörf tahtasının da ikiye bölündüğünü açıklarken yetkililer, feci olayın cumartes günü yerel saatle 10.00’da, kıyıdan 100 metre uzaklıkta gerçekleştiğini ifade etti.

avustralyada-olumcul-kopek-baligi-saldi-900458-267557.jpg

BÖLGEDE SAHİLLER KAPATILDI!

Parçalanan sörf tahtasının incelemeye alındığı ve köpekbalığının türünün belirlenmeye çalışıldığı kaydedilirken nadir görülen bu saldırının ardından bölgede bulunan sahiller kapatıldı. Yaşamını yitiren sörfçünün ismi ise henüz açıklanmadı.

Saros Körfezi’nde oltaya takıldı! Görenler hayret etti: Tam 25 kiloSaros Körfezi’nde oltaya takıldı! Görenler hayret etti: Tam 25 kilo

Bilim kurgu filmlerini aratmayan olay! Gökten bir anda düştü, görenler şaşkına döndüBilim kurgu filmlerini aratmayan olay! Gökten bir anda düştü, görenler şaşkına döndü

Kaynak:DHA

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Dünya
İsrail askerleri tarafından katledilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi mezarı başında anıldı
İsrail askerleri tarafından katledilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi mezarı başında anıldı
Londra’da Gazze protestosu
Londra’da Gazze protestosu
Trump dünya liderlerini şahsi mülkünde toplayacak! Para kazanmayacağına söz verdi
Trump dünya liderlerini şahsi mülkünde toplayacak! Para kazanmayacağına söz verdi