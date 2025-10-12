50 milyon çocuğa aşı yapılacak

Bangladeş hükümeti, 9 ay ile 15 yaş arasındaki yaklaşık 50 milyon çocuğu aşılamak amacıyla ülke çapında bir tifo aşılama kampanyası başlattı.

Bangladeş Sağlık Danışmanı Nurjahan Begum, pazar günü Dakka'da kampanyayı resmen yürürlüğe koydu. Bir ay sürecek kampanya kapsamında 13 Kasım'a kadar 50 milyon ücretsiz tifo aşısı yapılacak.

DİĞER ÜLKELERE GÖRE ORANLAR YÜKSEK

Bangladeş, küresel aşı ittifakı Gavi'den tifo aşısı tedarik etti.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne göre, Bangladeş'teki tifo enfeksiyon oranları diğer birçok ülkeye kıyasla oldukça yüksek.

HER YIL 8 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

2021 Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre, Bangladeş'te her yıl yaklaşık yarım milyon kişi tifo hastalığına yakalanıyor ve bu da yaklaşık 8.000 kişinin ölümüne neden oluyor.

ÖLENLERİN YÜZDE 68’İ ÇOCUK

Endişe verici bir şekilde, bu ölümlerin yüzde 68'ini çocuklar oluşturuyor.