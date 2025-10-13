Nobel ekonomi ödülünü hangi çalışmaları ile aldılar

2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hollandalı Joel Mokyr, ‘teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması nedeniyle’ bu ödüle layık görülürken, Fransız Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt ‘yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine’ ilişkin çalışmaları dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

NASIL BU ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜLER?

Bu yıl özellikle Trump'ın barış ödülünü isteme ısrarı nedeni ile dünyada gündem olan Nobel ödüllerinin ekonomi alanındaki sahipleri belli oldu.

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, “yenilik odaklı ekonomik büyüme”yi açıklayan çalışmalara verildi. Mokyr’e ödülün yarısı, teknolojik yeniliklerin tarihsel süreçte nasıl sürdürülebilir büyüme sağladığını gösterdiği analizleri için verildi. Aghion ile Howitt ise ödülün diğer yarısını, “yaratıcı yıkım” (creative destruction) kavramını içeren matematiksel büyüme modelleri geliştirdikleri çalışmalarıyla paylaştılar.