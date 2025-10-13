Nobel ekonomi ödülünü hangi çalışmaları ile aldılar

Nobel ekonomi ödülünü hangi çalışmaları ile aldılar
Yayınlanma:
2025 Nobel Ekonomi Ödülü, Hollandalı Joel Mokyr, Fransız Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt'e verildi. Peki bu ödüle layık görülen 3 isim hangi çalışmaları ile ödüllerini aldılar?

2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hollandalı Joel Mokyr, ‘teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması nedeniyle’ bu ödüle layık görülürken, Fransız Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt ‘yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine’ ilişkin çalışmaları dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

yeni-proje-9.jpg

NASIL BU ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜLER?

Bu yıl özellikle Trump'ın barış ödülünü isteme ısrarı nedeni ile dünyada gündem olan Nobel ödüllerinin ekonomi alanındaki sahipleri belli oldu.

Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri belli olduNobel Ekonomi Ödülü sahipleri belli oldu

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, “yenilik odaklı ekonomik büyüme”yi açıklayan çalışmalara verildi. Mokyr’e ödülün yarısı, teknolojik yeniliklerin tarihsel süreçte nasıl sürdürülebilir büyüme sağladığını gösterdiği analizleri için verildi. Aghion ile Howitt ise ödülün diğer yarısını, “yaratıcı yıkım” (creative destruction) kavramını içeren matematiksel büyüme modelleri geliştirdikleri çalışmalarıyla paylaştılar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Dünya
AB’de göçmen oranı en düşük 10 ülke: Ya görünmüyorlar ya sayılmıyorlar
AB’de göçmen oranı en düşük 10 ülke: Ya görünmüyorlar ya sayılmıyorlar
Dehşet anları kamerada! Düşen uçak ateş topu olup ortalığı savaş alanına çevirdi
Dehşet anları kamerada! Düşen uçak ateş topu olup ortalığı savaş alanına çevirdi
Netanyahu Mısır'daki Barış Zirvesi'ne katılmayacak
Netanyahu Mısır'daki Barış Zirvesi'ne katılmayacak