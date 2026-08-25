200 bin kişinin ABD vizesi iptal edilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 2016 ile 2026 arasında verilen ve sahipleri sığınma talebinde bulunan veya şu anda sığınma talebi sürecinde olan yaklaşık 200 bin yabancının B1 ve B2 vizelerini iptal etmeyi planladığı bildirildi. Associated Press'in (AP) elde ettiği Dışişleri Bakanlığı belgeleri ve konu hakkında bilgi sahibi iki yetkilinin aktardıklarına göre, söz konusu iptal işleminin önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor.

200 BİNE YAKIN VİZE İPTAL EDİLEBİLİR

AP'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, 2016 ile 2026 yılları arasında verilen ve sahipleri sığınma talebinde bulunan veya halen sığınma sürecinde olan yaklaşık 200 bin yabancının iş ve turizm vizelerini iptal etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, B1 (iş seyahati) ve B2 (turizm, aile ziyareti veya tıbbi bakım) vizeleri hedef alınıyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Yetkililer, olası iptal durumunda muhatapların derhal sınır dışı edilmeyeceğini ifade ederek, şu anda sığınma başvurusu beklemede olanların çoğunun yeniden sınıflandırılacağını, ancak iş veya turizm amaçlı seyahat edenler olarak statülerini kaybedeceklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tommy Pigott, AP'ye yaptığı açıklamada, "ABD'ye kısa süreli ziyaretçi olduklarını iddia ederek gelen ancak daha sonra kalıcı olarak burada kalmak için sığınma başvurusu yapan yabancıların göçmen kategorisinde olmayan vizelerini tespit etmek ve iptal etmek için İç Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz" ifadesini kullandı. Pigott, "Süreç devam edeceğinden, iptal sayısı dinamik kalacak ve kademeli olarak yapılacaktır" dedi.

DAHA ÖNCE 175 BİN VİZE İPTAL EDİLMİŞTİ

Haberde, son 18 ayda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın alkollü araç kullanmaktan tecavüz ve soyguna kadar çeşitli suçlardan hüküm giyen veya suçlanan kişilerin yanı sıra, özellikle Ortadoğu'daki ABD politikalarına karşı kamuoyu önünde konuşan yaklaşık 175 bin kişinin vizesini iptal ettiği aktarıldı. AP'nin elde ettiği Dışişleri Bakanlığı belgeleri, bakanlığın Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nden sığınma başvurularına ilişkin bilgi aldıktan sonra mevcut B1 ve B2 vizesi sahiplerini incelemeye başladığını ortaya koyuyor.

(AA)