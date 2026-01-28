Tesla, Türkiye’deki Supercharger ağına bir yenisini daha ekledi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde açılan yeni Supercharger şarj istasyonu hizmete girdi.

İzmit Outlet Center açık otoparkına kurulan istasyon, 250 kW’a kadar şarj desteği sunan 8 soketli Supercharger üniteleri ile kullanıma açıldı. Elektrikli araç sahipleri, İstanbul-Bursa rotasında Osmangazi Köprüsü yerine Körfez’i dolaşarak seyahat etmeyi tercih ettiklerinde araçlarını bu istasyonda şarj edebilecek. Ayrıca, Tesla’nın İzmit’teki Ovacık teslimat noktasından araç teslimi alan müşteriler de istasyonu kullanabilecek. Outlet Center’da Tesla Supercharger’a ek olarak Eşarj ve Trugo cihazları da hizmet veriyor

TESLA, TÜRKİYE’DE SUPERCHARGER SAYISINI 23’E ÇIKARDI

Tesla'nın Supercharger ağından sorumlu üst düzey yönetici Max De Zegher, Türkiye'de yakın zamanda 6 farklı lokasyonda Supercharger şarj istasyonu kurulacağını duyurmuştu. Bunlardan ikisi faaliyete girdi. Türkiye'deki Supercharger istasyon sayısı 23'e yükseldi.

TESLA SUPERCHARGER ŞARJ ÜCRETLERİ (DC 250 KW)