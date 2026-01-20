Yeni Avrupa haritası sosyal medyada viral oldu

Bazı ülkelerde hane halkı bütçelerinin ne kadarının ultra işlenmiş gıdalara gittiğini gösteren bir Avrupa haritası, sosyal ağlarda yeniden paylaşılıyor.

BATI AVRUPA'YA KIYASLA BÜYÜK BİR FARK

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Birleşik Krallık %50,7 ile listenin başında yer alırken, onu %46,2 ile Almanya ve %45,9 ile İrlanda takip ediyor.

Konu hızla Reddit'e , özellikle de r/croatia alt forumuna yayıldı ve tartışma kısa sürede ikiye bölündü.

Bazıları daha yavaş bir yaşam tarzını ve ülkenin bazı bölgelerinde hala günlük beslenmenin bir parçası olan Akdeniz yemeklerinin bulunabilirliğini olası bir açıklama olarak gösterdi.

Öte yandan, birçok kişi ev yapımı yemeklerin mutlaka daha sağlıklı olmadığı konusunda uyarıyor. Yorumlarda, geleneksel mutfağın genellikle çok fazla yağ ve yüksek kalorili yemekler içerdiği hatırlatılıyor.

Reddit'teki gönderinin yazarı, kilo almanın yemeğin ev yapımı mı yoksa endüstriyel mi olduğuna değil, toplam enerji alımına ve tüketilen yemek miktarına bağlı olduğunu vurguladı.

BU HARİTA NEDEN TEKRAR VİRAL OLDU?

Birkaç yıl öncesine ait olmasına rağmen, Avrupa'nın aslında nasıl beslendiği ve verilerin insanların günlük hayatta gördüklerinden ne kadar farklı olduğu sorusunu gündeme getirdiği için sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden geniş çapta paylaşılıyor.