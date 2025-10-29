Yapay zeka, Cumhuriyet coşkusunu notalara taşıdı

Eğitim ve yayıncılık alanındaki yenilikçi projeleriyle tanınan Türk eğitim teknolojileri şirketi Macenta Publishing and Digital Solutions, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir çalışmayla kutladı. Şirket, söz, melodi ve düzenlemesi tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulan bir Cumhuriyet şarkısı yayınladı.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Burak Akyüz, “Küllerden yeniden doğan bir milletin destanını geleceğin teknolojisiyle anlattık” diyerek projenin ilham kaynağını anlattı. Akyüz, şarkının ‘Gençler yarını kuruyor, kadınlar gücü ile büyüyor’ dizeleriyle Cumhuriyet’in temel değerlerinden eğitim ve eşitliğe vurgu yaptığını belirtti.

Akyüz, “Yapay zekâyı genç nesillere ilham verecek, evrensel kalitede eserler yaratmak için kullanıyoruz. Bu parça, onlarca revize ve yeniden öğretme sürecinin sonunda ortaya çıktı. Yapay zekânın üretim kalitesi, kullanıcı yaratıcılığıyla doğru orantılı” ifadelerini kullandı.

Şarkının prodüksiyon sürecinde yapay zeka tabanlı söz üreticiler, müzik kompozisyon algoritmaları, vokal sentez sistemleri ve otomatik mastering teknolojileri entegre biçimde kullanıldı. Macenta ekibi, üretim sürecini tamamen dijital ortamda tasarlayarak “Cumhuriyetin 102. Yıl Marşı” adını verdikleri eseri tüm dijital platformlarda yayınladı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Bir millet ayağa kalktı. Küllerden yeniden doğdu. Bir ışık yandı ufukta. Cumhuriyet doğdu. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın özgürlük. Atatürk'ün izinde sonsuza dek Türk milleti. Gençler yarını kuruyor. Kadınlar gücü ile büyüyor. Birlikte tek yürek olduk. Cumhuriyet bize umut veriyor. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın özgürlük. Atatürk'ün izinde sonsuza dek Türk milleti."

Eğitim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan ve 20'nci yaşını kutlamaya hazırlanan Macenta Yayıncılık, 2024 ve 2025 yıllarında uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. Ayrıca, dil eğitimi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan British Council ELTons 2024 ödüllerinde kazanan olarak tarihe geçti ve bu ödülü alan ilk Türk eğitim teknolojileri şirketi oldu.