Kış aylarında düşen hava sıcaklıkları, günlük yaşamı ve sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, soğuk havalarda vücut ısısını korumanın hastalıklardan korunmak açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. İşte soğuk havalarda sıcak kalmanın etkili yolları:

Kat kat giyinin: Tek kalın kıyafet yerine, içlik, kazak ve mont gibi katmanlı giyim vücut ısısını daha iyi korur.

Baş, el ve ayakları koruyun: Isı kaybının büyük bölümü baş, el ve ayaklardan gerçekleşir. Bere, eldiven ve kalın çorap kullanımı önemlidir.

Su geçirmez ve rüzgar kesen giysiler tercih edin: Özellikle dış giyimde rüzgâr ve yağmura karşı koruyucu ürünler tercih edilmelidir.

Sıcak ve dengeli beslenin: Çorba, sıcak içecekler ve protein ağırlıklı besinler vücudun ısı üretmesine yardımcı olur.

Hareketli olun: Hafif yürüyüş ve egzersizler kan dolaşımını hızlandırarak üşümeyi azaltır.

Islak kıyafetlerden uzak durun: Islanan giysiler vücut ısısının hızla düşmesine neden olur, mümkün olan en kısa sürede değiştirilmelidir.

Evinizi doğru ısıtın: Ortam sıcaklığını dengede tutmak ve odaları düzenli havalandırmak hem konfor hem sağlık açısından önemlidir.

SOĞUK HAVALARDA NASIL BESLENİLMELİ?

Soğuk havaların etkisini artırdığı kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve vücut direncini korumak için doğru beslenme büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, bu dönemde hem enerji veren hem de hastalıklara karşı koruyucu besinlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

İşte soğuk havalarda sağlıklı beslenmenin püf noktaları:

Bağışıklığı güçlendiren besinlere ağırlık verilmeli: C vitamini açısından zengin portakal, mandalina, limon, kivi gibi meyveler ile brokoli, ıspanak ve kırmızı biber sofralardan eksik edilmemeli.

Protein tüketimi ihmal edilmemeli: Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller ve süt ürünleri vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar.

Sıcak ve besleyici çorbalar tercih edilmeli: Mercimek, tarhana, tavuk suyu ve sebze çorbaları hem iç ısıtır hem de enerji verir.

Tam tahıllı ve lifli gıdalar tüketilmeli: Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf gibi besinler uzun süre tok tutar ve sindirimi destekler.

SOĞUK HAVALARDA EVİ SICAK TUTMANIN YOLLARI NELER?

Kış aylarında düşen hava sıcaklıkları, evlerde ısınma ihtiyacını artırıyor. Uzmanlar, hem enerji tasarrufu sağlamak hem de yaşam alanlarını daha sıcak hale getirmek için alınabilecek basit ama etkili önlemlere dikkat çekiyor.

İşte soğuk havalarda evi sıcak tutmanın yolları:

Isı yalıtımını güçlendirin: Kapı ve pencerelerdeki boşluklar soğuk havanın içeri girmesine neden olur. Sünger, fitil veya yalıtım bantlarıyla bu alanları kapatmak ısı kaybını azaltır.

Kalın perde kullanın: Özellikle gece saatlerinde kalın ve koyu renkli perdeler, camlardan gelen soğuğu keserek ortamın daha sıcak kalmasını sağlar.

Güneşten faydalanın: Gündüz saatlerinde perdeleri açarak güneş ışığının içeri girmesini sağlayın, akşam olunca tekrar kapatarak ısının korunmasına yardımcı olun.

Halı ve kilim serinliği azaltır: Zemindeki halı ve kilimler, yerden gelen soğuğu keserek evin daha sıcak hissedilmesini sağlar.