Ordu betonlaşmaya karşı 16 gündür direniyor

Ordu Çevre Derneği’nin (ORÇEV) çağrısı üzerine Altınordu’nun Bahçelievler Mahallesi’nde, Ordu Lisesi önünde bir araya gelen grup, sahil boyunca yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında katılımcılar Nazım Hikmet’in “Güzel günler göreceğiz çocuklar” dizelerini hep birlikte söyledi. Eylem, Akyazı Mahallesi’ndeki Ordu Kültür ve Sanat Merkezi önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, bölgede yapılmak istenen imar değişikliğine karşı olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Melet Irmağı kıyısındaki eski çöp alanının yapılaşmaya açılmasını kabul etmiyoruz. ‘Yeşil alan ve kuş cenneti’ talebimizi duyurmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Betonlaşmayı önlemek için demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz.”

“İHALENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK, KARAR BEKLİYORUZ”

Gönül, Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokole dikkat çekerek, hukuki süreç hakkında bilgi verdi:

“OBB, imar değişikliğiyle bu alanı yapılaşmaya açtı. Açtığımız dava sonucunda mahkeme yürütmeyi durdurdu; süreç istinaf aşamasında. Ardından belediye alanın bir bölümünü Diyanet’e devretti. Buraya İslam Enstitüsü yapılmak isteniyor. İhalenin iptali için dava açtık, karar bekliyoruz. Ancak okul da yapılsa, kütüphane de yapılsa kabul etmiyoruz. Bu alan kesinlikle yapılaşmamalı; yeşil alan ve kuş cenneti olarak düzenlenmelidir.”

Yeşil alan mücadelesine verilen desteğin her geçen gün arttığını belirten Gönül, nöbet alanına yapılan dayanışma ziyaretlerinin önemine de vurgu yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in “Üç cinayeti önledik” sözlerine göndermede bulunarak, “Şimdi dördüncü çevre cinayetini kendileri işliyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Yürüyüşe katılan bir yurttaş da çöp alanının zaman içinde kendi kendine doğal bir yaşam alanına dönüştüğünü söyleyerek, "Çöp alanının üzeri toprakla örtülmüş, doğa kendini tamamlamış; otlar, ağaçlar bitmiş, kuşlar gelmiş ve bir cennet oluşmuş. Bu kadar büyük bir şansı betona heba ediyoruz. Cicili bicili betonlarla sözde ‘beton cenneti’ yapacağız ama kuşları yok edeceğiz. Doğal zinciri bozduğumuz için bugün kokarca bile şehrin merkezine indi. Lütfen kuşlarımıza ve doğal alanımıza sahip çıkalım" diye konuştu.