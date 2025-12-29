Ölümsüzlüğü simgeleyen kabartmalar 1800 yıllık mezarda bulundu

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Söğütlü köyü kırsalında yapılan ihbar üzerine bölgede inceleme başlattı. Çalışmalar sırasında kubbeli mezar odasına ulaşıldı. Yapının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuru yapılacağı bildirildi.

Elitlerin yeni bir takıntısı var: Ölümsüzlük!

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, mezarın sarp ve kayalık bir alanda yer aldığını söyledi. İlk incelemede en az beş odalı bir mezar yapısının izlerine rastlandığını belirten Alkan, ortaya çıkarılan ana odanın kubbeli olduğunu ifade etti.

Alkan, değerlendirmelerini şöyle aktardı:

"Söz konusu mezar odasının milattan sonra 2. yüzyıla, yani günümüzden yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğunu değerlendiriyoruz. Mezar odasının girişinde sağda ve solda üçer kemerli mezar yer alıyor. Bu kemerli mezarlar, sütunlar aracılığıyla birbirine bağlanmış durumda. Üst kısımlarda ise mimari açıdan oldukça nitelikli ve özenle işlenmiş korniş yapıları bulunuyor. Bu yapının yüksek statülü bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Adıyaman'da ilk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı olarak dikkat çekiyor"

"ÖLÜMSÜZLÜĞÜ SİMGELİYOR"

Mezar odasında süslemelerin bir kısmının tahrip olduğu, bir bölümünün ise günümüze ulaştığı kaydedildi. Alkan, ayrıntılara ilişkin şu bilgileri verdi: