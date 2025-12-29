Ölümsüzlüğü simgeleyen kabartmalar 1800 yıllık mezarda bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesi kırsalında bulunan 1800 yıllık kubbeli mezar odasında, ölümsüzlüğü simgeleyen istiridye motifleri ve yaban keçisi başı kabartmaları tespit edildi.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Söğütlü köyü kırsalında yapılan ihbar üzerine bölgede inceleme başlattı. Çalışmalar sırasında kubbeli mezar odasına ulaşıldı. Yapının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuru yapılacağı bildirildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, mezarın sarp ve kayalık bir alanda yer aldığını söyledi. İlk incelemede en az beş odalı bir mezar yapısının izlerine rastlandığını belirten Alkan, ortaya çıkarılan ana odanın kubbeli olduğunu ifade etti.

Alkan, değerlendirmelerini şöyle aktardı:

"Söz konusu mezar odasının milattan sonra 2. yüzyıla, yani günümüzden yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğunu değerlendiriyoruz. Mezar odasının girişinde sağda ve solda üçer kemerli mezar yer alıyor. Bu kemerli mezarlar, sütunlar aracılığıyla birbirine bağlanmış durumda. Üst kısımlarda ise mimari açıdan oldukça nitelikli ve özenle işlenmiş korniş yapıları bulunuyor. Bu yapının yüksek statülü bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Adıyaman'da ilk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı olarak dikkat çekiyor"

"ÖLÜMSÜZLÜĞÜ SİMGELİYOR"

Mezar odasında süslemelerin bir kısmının tahrip olduğu, bir bölümünün ise günümüze ulaştığı kaydedildi. Alkan, ayrıntılara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Girişin tam karşısında yer alan kemerli mezarın içerisinde 6 yaban keçisi başı kabartması bulunuyor. Bu figürlerin girlandlarla (yarım çelenk görünümlü bezeme) birbirine bağlandığı görülüyor ayrıca bu kabartmaların üst kısmında istiridye motifleri yer alıyor. Bu motifler ölümsüzlüğü simgeliyor. Ne yazık ki bu süslemelerin bir bölümü zamanla tahrip olmuş durumda. Mezar odasının sağ ve sol bölümlerinde ise kandil yakıldığı ve sunuların bırakıldığı nişler (oyuk) tespit ettik."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

