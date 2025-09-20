Ne ilaç ne su: Doğal fasulyede Demirci farkı

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Bardakçı, Mahmutlar, Söğütçük ve Çanakçı başta olmak üzere 18 mahallede susuz tarım yöntemiyle ve zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen kuru fasulye, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Fasulyeler tarladan toplandıktan sonra harmana serilerek güneşte kurutuluyor. Kuruyan başaklar geleneksel yöntemlerle çomakla, traktörle veya patoz makinesiyle eziliyor. Ardından yere serilen fasulyeler, rüzgarla yelleniyor ve el eleğiyle elenerek temizleniyor.

İlçede 1300 rakımda yetiştirilen bu ürün, kısa sürede pişmesi ve lezzeti sayesinde tüketicilerden yoğun talep görüyor. Sadece Bardakçı Mahallesi’nde yılda yaklaşık 25 ton fasulye üretilirken, 2 bin 500 dönüm arazi bu ürün için kullanılıyor.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçede kuru fasulyeye ilginin her geçen yıl arttığını belirtti:

“İlçemizde 18 kırsal mahallede kuru fasulye üretimi yapılıyor. 800 dekar alanda üretim yapılmakta olup yıllık 80 ton kapasitemiz mevcut. Ayrıca 460 dekar alanda 345 ton taze fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Demirci fasulyesi, hem lezzeti hem de kolay pişmesiyle Türkiye genelinde yoğun talep görüyor.”



Bardakçı Mahalle Muhtarı Süleyman Sarışın, fasulyeye olan ilginin her yıl arttığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Hasat eylül ayında başlıyor, kuruduktan sonra çomak, traktör veya patozla işleniyor. Kuru fasulyemiz 120 ila 150 lira, taze fasulye 80 ila 100 lira arasında satılıyor.”

Üretici Hatice Aguş da fasulye üretiminin zahmetli ama değerli bir süreç olduğunu dile getirdi: