Milyonların dinlediği şarkıya yapay zeka yasağı geldi

Yayınlanma:
Milyonlarca dinlenmeye ulaşan ve haftalarca listelerde kalan “Jag vet, du är inte min” adlı şarkı, yapay zeka ürünü olduğu gerekçesiyle İsveç’te yasaklandı.

İsveç’te haftalardır müzik listelerini altüst eden ve milyonlarca kez dinlenen "Jag vet, du är inte min" adlı şarkının bir yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıktı. Olayın patlak vermesinin ardından, şarkı ülkenin müzik listelerinden yasaklandı.

Jacub takma adıyla yayınlanan şarkı, kısa sürede Spotify İsveç Top 50 listesinde bir numaraya yerleşti. Dokunaklı bir aşk hikayesini anlatan ve 5 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan şarkının sahibi hakkında hiçbir bilgi bulunmaması, gazetecileri harekete geçirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Jacub isimli bir sanatçının gerçekte var olmadığı ve projenin arkasında bir müzik pazarlama firmasının yapay zeka departmanı olduğu anlaşıldı.

"İNSAN ELİYLE YÜRÜTÜLEN SANATSAL BİR PROJEDİR"

Şarkının yapımcı ekibi olan Team Jacub, eleştirilere yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Teknolojiyi sadece bir yardımcı enstrüman olarak kullandıklarını belirten ekip, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sadece bir düğmeye basan anonim bir teknoloji şirketi değiliz. Bu projenin arkasında duygularını ve finansal kaynaklarını ortaya koyan deneyimli müzisyenler var. Jacub, insan eliyle yürütülen sanatsal bir projedir."

"RESMİ LİSTELERDE YER ALAMAZ"

Bu açıklama, İsveç müzik endüstrisinin çatı kuruluşu olan IFPI’yı ikna etmeye yetmedi. IFPI Başkanı Ludvig Werner, sektörün geleceğini korumak adına katı bir duruş sergilediklerini belirterek, "Kuralımız çok net: Eğer bir şarkı ağırlıklı olarak yapay zeka tarafından oluşturulmuşsa, resmi listelerde yer alamaz" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

