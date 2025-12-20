Marmaris'te "Nardugan Bayramı" kutlamaları

Marmaris'te "Nardugan Bayramı" kutlamaları
Yayınlanma:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Nardugan Bayramı kutlandı. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris Belediyesince düzenlenen "Marmaris Yeni Yıl Festivali" etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapılan kutlamada, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlanarak dilekler tutuldu, bereket çorbası ikram edildi.

MARMARİS'TA NARDUGAN BAYRAMI KUTLANDI

Ekinlikte ilk olarak Marmarisli sanatçı Aydın Erişen konser verdi.

Ankara AKSAK Tiyatrosu Nardugan'ı ve yeni yılı anlatan gösterisini sundu. Yaklaşık 45 dakika süren müzikli dans gösterisinde, 21 Aralık'taki en uzun geceden aydınlığa ulaşılması, gece ile gündüzün savaşı, Ayaz Ata ve Kar Kız figürleriyle Nardugan Bayramı sahneye taşındı.

aa-20251220-40036631-40036620-marmariste-nardugan-bayrami-kutlandi.jpg

Yılbaşı kutlamalarına saat ayarı: Saate dikkatYılbaşı kutlamalarına saat ayarı: Saate dikkat

GÖSTERİYE YOĞUN İLGİ

Marmaris'in kardeş kenti Tataristan'ın Nijnekamsk şehrinden gelen sanatçı Alina Muksinova da sahne alarak etkinliğe renk kattı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, etkinlik alanında Nardugan Bayramı'nı kutlayarak özel günün kültürel önemine değindi.

aa-20251220-40036631-40036623-marmariste-nardugan-bayrami-kutlandi.jpg

Kültürün önemli bir parçasını yaşattıklarını dile getiren Ünlü, "Nardugan, doğayla uyumu, umudu ve yeniden doğuşu simgeleyen çok kıymetli bir mirasımız. Bu kadim geleneği Marmaris'te hep birlikte yaşatmak bizim için büyük bir mutluluk. Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmaya, farklı kültürlerle Marmaris'i buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Ünlü ve Ayaz Ata, meydanı gezdi, vatandaşlara bereket çorbası ikram etti.

Kaynak:AA

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Yaşam
Gelibolu'da yürek ısıtan görüntüler: Tilkiyi eliyle besledi o anları kayda aldı
Gelibolu'da yürek ısıtan görüntüler: Tilkiyi eliyle besledi o anları kayda aldı
Bilimsel araştırmalar ortaya koydu: Türkiye 'narsist' çıktı!
Bilimsel araştırmalar ortaya koydu: Türkiye 'narsist' çıktı!