Kürk Mantolu Madonna İngiltere’de yeniden keşfedildi! Kendall Jenner da paylaştı

Sabahattin Ali’nin 1943’te yayımlanan Kürk mantolu Madonna romanı, aradan geçen yıllara rağmen bu kez İngiltere’de konuşuluyor. İngiltere’deki satışların yaklaşık 30 bin kopyaya ulaştığı, bu performansın bazı yerleşik klasiklerin önüne geçtiği belirtiliyor.



SOSYAL MEDYA ETKİLİ OLDU

Romanın İngilizce baskısı, özellikle Instagram ve TikTok paylaşımlarıyla yeniden görünür oldu. Kendall Jenner’ın Instagram hikâyesinde kitabın İngilizce baskısını paylaşması da tartışmayı hızlandıran örneklerden biri olarak öne çıktı.

Kitap, Maureen Freely ve Alexander Dawe çevirisiyle İngilizceye kazandırıldı ve Penguin Classics etiketiyle okura ulaştı. Bu sayede Türkiye dışındaki okurlar için daha erişilebilir hâle geldi.

Kendall Jenner podyumları bırakıyor: Artık tek tutkusu...

NEDEN BU KADAR ÇOK TUTULUYOR?

Eleştirmenlere göre romanın etkisi “gündem”le sınırlı değil. Raif Bey ile Maria Puder’in kırılgan ve hüzünlü hikâyesi, yalnızlık ve yabancılaşma duygusunu sade bir dille anlatıyor. Bu da özellikle genç okurda güçlü bir karşılık buluyor. Sosyal medya ise bu ilgiyi büyütüp yeni okura taşıyan bir “hızlandırıcı” rolü oynuyor.

SABAHATTİN ALİ KİMDİR?

Sabahattin Ali, babasının görev yaptığı Bulgaristan’daki Gümülcine sancağına bağlı Eğridere’de dünyaya geldi. Babası Yüzbaşı Ali Selahattin Bey, annesi Hüsniye Hanım’dır. Fikret ve Süheyla adlarında iki kardeşi bulunur. Ailesi baba tarafından Trabzon kökenlidir.

Eğitimine Üsküdar Doğancılar’daki Füyuzat-ı Osmaniye Mektebi’nde başladı. Daha sonra öğretmenlik eğitimi aldı ve İstanbul Muallim Mektebi’nden öğretmen diplomasıyla mezun oldu. Mezuniyetin ardından çeşitli şehirlerde öğretmenlik yaptı. Bu süreçte hakkında açılan soruşturmalar ve davalar da gündeme geldi.

Sabahattin Ali, roman, öykü, şiir, tiyatro ve çeviri gibi farklı türlerde eserler verdi. Eserlerinde sade bir dil kullandı. Toplumsal meseleleri ve bireyin yalnızlığını, sıkışmışlığını sık işledi. Türk edebiyatında özellikle öykücülüğün ve toplumcu gerçekçi çizginin önemli isimleri arasında gösterilir.

Hakkında açılan davalar nedeniyle yurt dışına çıkma girişimi sırasında, kendisine rehberlik eden Ali Ertekin tarafından 2 Nisan 1948’de Kırklareli’nde öldürüldü. Bu ölüm, Türkiye’nin en çok konuşulan edebiyat ve yakın tarih başlıklarından biri olarak hafızada kaldı.

Sabahattin Ali’nin en çok tanınan romanları arasında Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna yer alır. Öykü kitapları arasında Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya ve Sırça Köşk öne çıkar. Şiirleri ise daha sonra farklı seçkilerde bir araya getirildi.

Sabahattin Ali’nin ilk öyküsünün, 3 Mayıs 1924’te Yeni Yol dergisinde yayımlanan “Horoz Mehmet” olduğu belirtilir. Yazıları ve edebî ürünleri döneminin pek çok dergi ve gazetesinde yayımlandı; farklı yayınlarda imzası sıkça görüldü.