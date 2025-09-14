Kruvaziyerle gelen binlerce turist Kuşadası'nı doldurdu

Kruvaziyerle gelen binlerce turist Kuşadası'nı doldurdu
Yayınlanma:
Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası'na 4 bin turist geldi. Turistlerin arasında Türkler de var.

Aydın'daki Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Aroya", "Luminara" ve Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" gemileri yanaştı.

Gemilerden 4 bin 170 yolcu indi.

Akın akın Aydın'a geldilerAkın akın Aydın'a geldiler

200 bin kişi akın etti: Yerli yabancı herkes oraya kaçtı200 bin kişi akın etti: Yerli yabancı herkes oraya kaçtı

2 bin 611 kişi bir anda Bodrum'a akın etti2 bin 611 kişi bir anda Bodrum'a akın etti

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Kruvaziyer acentalarından İstanbul Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Adnan Tuncay, Kuşadası'na ilk kez gelen "Aroya" gemisinde 600'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 300 yolcunun bulunduğunu açıkladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Yaşam
Antalya’da sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi küle çevirdi
Antalya’da sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi küle çevirdi
Damada ve geline paradan yelek giydirdiler
Damada ve geline paradan yelek giydirdiler