Kırklareli’nde çevre için birleştiler: 80 torba çöp toplandı

Yayınlanma:
Kırklareli’nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 50 öğrenciyle çevre temizliği yapıldı. Belediye Başkanı Derya Bulut, “Hayat tablet ekranında değil, doğada” diyerek gençlere çağrıda bulundu. Etkinlikte 80 torba çöp toplandı.

Kırklareli Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çevre bilincini artırmak amacıyla Karahıdır Korusu’nda temizlik etkinliği düzenledi. Programa Belediye Başkanı Derya Bulut ile yaklaşık 50 öğrenci katıldı.

Etkinlik öncesi katılımcılara çöp torbaları ve çöp toplama aparatları dağıtıldı. Başkan Bulut ve öğrenciler, belirlenen alanda yaklaşık bir saat boyunca çöp topladı. Toplam 80 torba çöp belediye ekiplerine teslim edildi.

Başkan Bulut, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Belediye ekiplerinin yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Bulut, “Asıl amacın kirletmemek olduğunu” söyledi. Ayrıca çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulanacağını da ifade etti.

Doğada zaman geçiren bireylerin çevreyi temiz bırakmasının çocuklar için örnek teşkil edeceğini söyleyen Bulut, gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“İletişim ve empati çok önemli. Bugün buraya huzurla ve keyifle geldik ama dünyanın bir noktasında şu an katliam oluyor. Bebekler, çocuklar katlediliyor. Empati dediğimiz olay işte bu. Doğru iletişim dünyanın geleceğini kurtaracak en önemli unsur. O yüzden ailelerinizi, öğretmenlerinizi ve sizleri tebrik ediyorum. Hafta sonu tablet, telefon başında da olabilirdiniz ama hayat orası değil, hayat dışarısı, sokaklar ve doğa, gelin doğanıza sahip çıkın. Bu ülkenin, bu dünyanın dijital ekran başında vakit geçiren gençlere ihtiyacı yok, sizlere ihtiyacı var. Yapay zeka bugün her şeyi yapıyor farkındaysanız. Bilgiye bu kadar kolay ulaşılabilen bir dünyada, dünyayı kurtaran yapay zeka olmayacak yine sizler olacaksınız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

