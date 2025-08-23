Kazdağları'nda 300 milyon yıllık sır: Türkiye'nin jeolojik hazinesi!

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan, Kazdağları’nın Türkiye'nin en dikkat çekici dağlarından biri olduğunu söyledi. Edremit ilçesinde bulunan dağın, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, jeolojik ve ekolojik özellikleriyle de öne çıktığını vurguladı.

İda-Madra Jeopark Araştırmaları kapsamında bölgede incelemelerde bulunan Soykan, Kazdağları’nın yaklaşık 300 milyon yıllık kayaçlardan oluştuğunu belirtti. Bölgenin, Türkiye’nin oluşum sürecinde önemli rol oynayan 14 masiften biri olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Soykan, dağın jeolojik yapısına dair şu bilgileri verdi:

“Kazdağları masifi, Uludağ, Saruhan, Menteşe, Kırşehir gibi 14 civarındaki masiften biri. Bu nedenle de Türkiye'nin oluşumunda ve gelişiminde mihenk taşlarından bir tanesi olma özelliğini taşıyor.”

Kazdağları'nın sadece jeolojik değil, ekolojik açıdan da benzersiz olduğunu kaydeden Soykan, bölgedeki bitki çeşitliliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Burada 800 civarında bitki çeşidi bulunuyor. Bunlardan 79 tanesi endemik. Söz konusu bitkilerin 29'u sadece bu dağa özgü. Bunlar, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz bitkiler. Kazdağları, jeolojik ve ekolojik açıdan Türkiye'nin en özellikli dağlarından biri.”

Abdullah Soykan, Kazdağları’nın bu eşsiz zenginliğini, ana kaya yapısı ile bölgenin iklim koşullarının birleşimine borçlu olduğunu da sözlerine ekledi.