Kayınpederini bıçaklayan zanlı 4 saatlik dil dökmeyle gözaltına alındı

Nevşehir’de kayınpederini bıçakla yaralayan Muammer S., evine gidip polislere direndi. Camdan küfürler savurup çevreye saksı fırlatan şüpheli, 4 saat süren ikna çabasının ardından gözaltına alındı.

Nevşehir’in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda Muammer S., eşi ve çocuğu ile birlikte ziyaretine gittiği kayınpederi S.G ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muammer S., kayınpederini bıçakla kolundan yaraladı.

Olayın ardından evden tek başına çıkan Muammer S., aynı cadde üzerindeki kendi evine gitti. Yaralanan S.G hastaneye kaldırılırken, kızı da eşi hakkında şikâyetçi oldu.

POLİSLERE KÜFRETTİ SAKSI FIRLATTI

Şikayet üzerine polisler Muammer S.’nin oturduğu eve geldi. Ancak polislere kapıyı açmayan şüpheli, camdan çevresindeki hakaretler ve küfürler yağdırıp, aşağıda toplanan vatandaşların üzerine saksılar fırlatmaya başladı.

Polis evde annesi ile bir kız çocuğu daha bulunduğu öğrenilen Muammer S.’nin ailesine herhangi bir zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştı. Muammer S., ekiplerin 4 saatlik çabası ile ikna edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:DHA

