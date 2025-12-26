Kahve keyfinizi çikolata ile tamamlıyorsanız bu haberi okuyun!

Histamin artışının sadece ödemle sınırlı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Barış Öztürk, “Bölgesel kan dolaşımı bozulur, dokulara giden oksijen azalır. Oksijen gitmeyen bölgede yağ yakımı gerçekleşmez. Bu bölgeler zamanla yağ hapsine girer. Bu yüzden bazı bölgeler diyete ve spora dirençli gibi görünür. Sorun kalori fazlası değil, hücresel düzeyde kilitlenmedir. Histamin patlaması aynı zamanda insülin dengesini de bozar. Histamin yükseldiğinde insülin sinyalleri sağlıklı iletilemez. Hücre glikozu doğru kullanamaz.

"HİSTAMİN KAYNAKLI YAĞ HAPSİ"

Vücut ‘yak’ sinyali yerine ‘sakla’ sinyalini verir. Bu süreç özellikle bacaklar, basen, diz çevresi ve alt karın bölgesinde daha belirgin yaşanır. Çünkü bu alanlar histamin ve insülin dalgalanmalarına daha hassastır. Bu nedenle kişi düzenli spor yapmasına ve diyetine uymasına rağmen özellikle alt bedeninde incelme göremez. Buradaki sorun irade eksikliği değil, histamin kaynaklı yağ hapsidir” diye konuştu.

"KAHVE HİSTAMİN SALINIMINI ARTTIRIR"

Kahvenin histamin içermese bile vücutta histamin salınımını artırdığını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, “Kahve histamini parçalayan sistemi yavaşlatır. Yani histamin yükselir ama vücut onu yeterince temizleyemez. Çikolata ise doğrudan histamin yükler. Fermente yapısı nedeniyle histamin içeriği yüksektir ve aynı zamanda histamin salınımını da tetikler. Bu ikili birlikte tüketildiğinde histamin patlaması kaçınılmaz olur. Vücut alarm verir. Alarm halindeki bir vücut yağ yakamaz. Bu alarm hali sinir sistemini de etkiler. Kan şekeri dalgalanır, insülin direnci derinleşir. Beyin hızlı rahatlama ister ve duygusal yeme isteği ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

