İçişleri Bakanlığı'ndan 9 kent için fırtına ve sel uyarısı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu gece ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 9 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren ülkenin bazı bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Adana’nın güneydoğusu ve Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde bu gece ve sabah saatlerinde etkili olacak yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yarın Kıyı Ege’de, özellikle İzmir, Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Meteorolojik tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinde de yağışlar etkili olacak. Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların görüleceği belirtildi.

Bakanlık, vatandaşları sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Açıklamada, "Yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması önemle hatırlatılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

