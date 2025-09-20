Hobi olarak başladı, sektöre yön verdi: Türkiye’nin ilk Koi üreticisi

Antalya’da yaşayan elektrik mühendisi Çağrı Orhun’un süs balığı üretimiyle tanışması, 1975 yılında henüz 10 yaşındayken hediye edilen bir Kılıçkuyruk balığıyla başladı. Balığı cam sürahide besleyerek başladığı bu hobi, zamanla odasını, ardından apartman bodrumunu ve bahçesini akvaryumlarla doldurmasına neden oldu.

Babasıyla birlikte bu merakı profesyonel bir alana taşıyan Orhun, 1985 yılında Ankara’nın Yakacık köyünde Türkiye’nin ilk projeye dayalı süs balığı çiftliğini kurdu. Üretimi daha iyi ve ekonomik koşullarda sürdürebilmek için 2000 yılında tesisini Antalya’ya taşıdı.

Orhun’un Muratpaşa ve Aksu’daki cam seralarda kurulu üretim alanlarında, 100’den fazla türde yılda yaklaşık 3 milyon süs balığı ve 500 bin süs bitkisi yetiştiriliyor. AA muhabirine konuşan Orhun, “Bir sürahideki tek bir balıkla başlayan çalışmamız, 50 sene sonra 3 milyon süs balığı ve 500 bin süs bitkisi üretimine ulaştı.” dedi.

Tesislerinde 12 ay boyunca hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretim yaptıklarını vurgulayan Orhun, ürettikleri balıkları “sağlıklı varış garantili” şekilde Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiklerini belirtti.

Günlük 12 saat çalıştıklarını, yemleme, ilaçlama, temizlik ve bakım işlemlerinin büyük emek istediğini ifade eden Orhun, süs bitkisi üretimini de Türkiye’de başlatan öncülerden biri olduklarını söyledi.

2008 yılında başladıkları süs bitkisi üretiminin ihracat potansiyeline dikkat çeken Orhun, “Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya talep var. Türkiye hızlıca ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçebilir” dedi.

Geçmişte Almanya’ya çok sayıda balık gönderdiklerini belirten Orhun, ihracatın tek seferlik değil sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı: “Bilinçli üreticilerin artmasıyla bu sektörün ağı oluşacak. O zaman ihracatı çok daha güçlü yapabiliriz. Bu potansiyel fazlasıyla mevcut.”

Orhun, Türkiye’de “Koi” balığını üreten ilk çiftlik olduklarını da belirterek, en çok talep gören türlerin Japon grupları olduğunu sözlerine ekledi.