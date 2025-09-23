Hastanedeki hijyen sorunlarına "QR kod"lu çözüm

Gazi Devlet Hastanesinde uygulamaya konulan "QR Kod Temizlik Uygulaması", hastanenin yazılım ekibi tarafından geliştirildi.

Uygulama kapsamında vatandaşlar ve hastane çalışanları, tuvalet, asansör gibi ortak kullanım alanlarındaki temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kod okutarak anında ilgililere bildirebilecek.

Uygulamaya giren kişi, ortamdaki koşullara göre karşısına çıkan ekranda bulunan, "çok iyi", "iyi", "orta", kötü" ya da "çok kötü" seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

Bildirim, ilgili temizlik personeline SMS yoluyla iletilerek rutin temizlik süresi beklenmeden kısa sürede müdahale edilmesine imkan verecek.

Sistemle hastanelerde hijyen standartlarının daha etkin hale getirilmesi, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor.

- UYGULAMA TÜM HASTANELERE YAYILACAK

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, hastanelerdeki temizlik ihtiyacına uygulama sayesinde hemen müdahale edeceklerini söyledi.

Uygulamayı Samsun'da ilk olarak Gazi Devlet Hastanesinde hayata geçirdiklerini belirten Uras, "Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından hastanelerde temizlik durumunu değerlendirmek amacıyla QR kod uygulaması başlatıldı. Samsun'da Gazi Devlet Hastanesinde hayata geçirilen bu uygulamanın yazılımı tamamen kendi personelimiz tarafından geliştirildi." dedi.

Vatandaşların temizlikle ilgili memnuniyetlerini veya karşılaştıkları sorunları hastanenin farklı noktalarına yerleştirilen QR kod sayesinde ilgililere iletebildiklerini dile getiren Uras, şunları kaydetti:

"Örneğin peçete ya da sıvı sabun eksikliği gibi durum varsa bunu bildirilebiliyor. Geri bildirimler doğrudan ilgili hastane idarecisine ulaşıyor ve temizlik personeli bu konuda talimatlandırılıyor. Eksik varsa anında gideriliyor. Çünkü 5 bin, 10 bin, 15 bin üzeri vatandaşın başvuru yaptığı hastaneler var. İlk olarak Gazi Devlet Hastanesinde başlatılan uygulama, Samsun'daki tüm sağlık kurumlarında yaygınlaştırılacak. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Uras, geri bildirimlerin hastanenin hem temizlik personeli hem de müdür, müdür yardımcısı ve başhekimine gittiğini anlatarak, "Sorun varsa giderilecek, personel eksikliği varsa artırılacak, gerekli düzenlemeler yapılacak." diye konuştu.

Yazılımı geliştiren hastanenin bilgi işlem birimi sorumlusu Salih Şahin ise İl Sağlık Müdürü Uras'ın talimatıyla sağlıklı hijyen projesini gerçekleştirdiklerini ifade etti.