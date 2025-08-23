Gıjgıj yangını kontrol altına alındı

Tokat'ın Gıj Gıj dağındaki ormanlık alanın yangını kontrol altına alındı. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, "Şimdi arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Gece boyu soğutma çalışmaları devam edecek" dedi.

Tokat kent merkezinde Gıjgıj Tepesi mevkisinde bulunan çam ağırlıklı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, Gıjgıj Tepesi’nin Tokat’ın en yeşil yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, Tokat Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdare ve AFAD ekiplerinin bölgede özveriyle çalıştığının altını çizen Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten vatandaşlarımız da takdire şayan, onlar da ellerini taşın altına soktular, büyük bir irade gösterdiler. Çok duyarlı olmamız lazım. Ormanlar çok kıymetli. Özellikle yaz aylarında Türkiye'nin belli başlı lokasyonlarında yangınlarla karşılaşıyoruz. Tokat'ta da buna benzer bir şey oldu ama hızlı müdahale edildi. Şimdi arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Gece boyu soğutma çalışmaları devam edecek. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun."

Tokat Valisi Abdullah Köklü, yangını soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Orman teşkilatımız, belediye teşkilatımız, Özel İdare, emniyet, diğer tüm kurum ve kuruluşlar, AFAD hep birlikte oldular. Yangın 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Emeği geçen personelimize teşekkür ediyoruz. Tokat'ımıza geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Köklü, yangından yaklaşık 3 hektarlık alanın etkilendiğini kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

