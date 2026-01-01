Elazığ'da yeni yılın ilk buzağısı dünyaya geldi: Bakın adını ne koydular

Yayınlanma:
Elazığ'da yeni yılın ilk buzağısı dünyaya geldi. Gölköy'de hayata gözlerini açan buzağıya 'Bereket' adı verildi.

Elazığ'da 2026 yılının ilk buzağısı dünyaya gözlerini açtı. 'Bereket' adı verilen buzağıya çeyrek altın takıldı.

ELAZIĞ'DA YILIN İLK BUZAĞISI DÜNYAYA GELDİ

Merkeze bağlı Gölköy Köyü'nde Mücahit Bakıl'a ait çiftlikte yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı şekilde doğan buzağı, üreticiye moral oldu. Doğumun ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, beraberindekilerle çiftliği ziyaret etti.

yeni-proje-49.jpg

Ziyarette anne ve buzağının sağlık kontrolleri yapıldı, küpe takılarak kimliklendirme işlemleri tamamlandı.

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldiYeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

'BEREKET' ADI VERİLDİ

Taşkesen, buzağının sağlıklı ve bereketli bir şekilde büyümesi temennisinde bulunarak çeyrek altın taktı. Buzağıya ‘Bereket’ adının verildiğini söyledi.

Kaynak:DHA

