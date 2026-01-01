Elazığ'da yeni yılın ilk buzağısı dünyaya geldi: Bakın adını ne koydular

Elazığ'da 2026 yılının ilk buzağısı dünyaya gözlerini açtı. 'Bereket' adı verilen buzağıya çeyrek altın takıldı.

ELAZIĞ'DA YILIN İLK BUZAĞISI DÜNYAYA GELDİ

Merkeze bağlı Gölköy Köyü'nde Mücahit Bakıl'a ait çiftlikte yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı şekilde doğan buzağı, üreticiye moral oldu. Doğumun ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, beraberindekilerle çiftliği ziyaret etti.

Ziyarette anne ve buzağının sağlık kontrolleri yapıldı, küpe takılarak kimliklendirme işlemleri tamamlandı.

'BEREKET' ADI VERİLDİ

Taşkesen, buzağının sağlıklı ve bereketli bir şekilde büyümesi temennisinde bulunarak çeyrek altın taktı. Buzağıya ‘Bereket’ adının verildiğini söyledi.