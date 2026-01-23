Boncuk'un eski sahibi önce tehdit etti sonra geri adım attı! 'Hanimişi benim gottişim' milyonlara ulaşmıştı!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Fatma Arat, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesiyle birlikte evini kaybetti. Depremin ardından Samanköy Konteyner Kent’e yerleşen Arat, burada sahiplendiği köpeğe “Boncuk” adını verdi.

Fatma Arat ve annesi tarafından sahiplenilen Boncuk’la kurulan duygusal bağ, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arat’ın Boncuk’u severken çektiği video kısa sürede viral olurken, görüntüler milyonlarca kişiye ulaştı. Videoda Arat’ın Boncuk’u "Hanimişi benim guttişim" sözleriyle sevdiği anlar izleyenlerin beğenisini kazandı.

Sosyal medyada paylaşılan video 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaşarak farklı platformlarda da geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, Boncuk’un Fatma Arat’ı gördüğü anda yaşadığı sevinç ve birlikte oyun oynadıkları anlar yer aldı. Boncuk’un sevimli halleri izleyenleri gülümsetti.

Ancak Boncuk’un sosyal medyada ünlenmesinin ardından Fatma Arat, köpeğin eski sahibi olduğunu öne süren bir kişi tarafından tehdit edildiklerini belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu. Arat, söz konusu kişinin kendileriyle iletişime geçerek Boncuk’u geri istediğini ve ailesini tehdit ettiğini ifade etti.

"Hanimişi benim guttişim" rekorunu anlattı!

"ESKİ SAHİBİ TEHDİT EDİYOR"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Fatma Arat, şu ifadeleri kullandı:

“Eski sahibi Boncuk’u almak için annemi ve bizi tehdit ediyor. Boncuk’u geçici olarak oradan almak zorunda kaldım maalesef. İyi giden her şeye düşmansınız. Aylardır yokken haberde görünce birden onun köpeği oldu kıymete bindi. Biz onu bulduğumuzda kendisi neredeydi, Boncuk yol ortasında yağmurun altında doğum yaparken 2 yavrusunu kaybetmişti. Aşılarını, kısırlaştırmasını, bakımını, mamasını, kalacak yerini annem yaptı aylarca kendi yoktu bile. Haberlere çıkınca birden sahibi oldu kendisi gelip köpeği isteyip bizi tehdit etti. Çipi benim üzerime kayıtlı artık. Kötü niyetlisiniz çok kötüsünüz. Sırf Boncuk’u kullanmak için uğraşıyorsunuz! Annemin başına bir şey gelirse sorumlusu odur.”

ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA GERİ ADIM ATTI!

Olayın sosyal medyada büyümesinin ardından Fatma Arat’tan yeni bir açıklama geldi. Arat, yaşanan sürecin çözüme kavuştuğunu belirterek Boncuk’un kendilerinde kalacağını duyurdu.

Arat, son paylaşımında, “Eski sahibi annemin emeklerini ve senelerdir baktığını kabul etti, Boncuk onun da rızasıyla :) annemindir. (Çipi zaten bana kayıtlıydı) Bilginize, sizi seviyoruz” ifadelerini kullandı.