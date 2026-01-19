"Hanimişi benim guttişim" rekorunu anlattı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Fatma Arat, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesiyle birlikte evini kaybetti. Depremin ardından Samanköy Konteyner Kent’e yerleşen Arat, burada sahiplendiği köpeğe “Boncuk” adını verdi.

Fatma Arat ve annesi tarafından sahiplenilen Boncuk’la kurulan duygusal bağ, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arat’ın Boncuk’u severken çektiği bir video, milyonlara ulaştı.

BONCUK ÜÇ YILDIR AYNI SEVİNÇLE

Fatma Arat, hayvan sevgisinin ailesinden geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan sevgim ailemden geliyor. Annem, babam, anneannem, hepsi hayvanları çok severler. Böyle sevgi dolu bir ailede büyüyünce hayvanlara şefkat duyuyorsunuz ister istemez. Bir süre sonra sadece uzaktan sevmek bana yetmemeye başladı. Onları tedavi edip beslemek istedim. Bunun için de anneannemin müstakil bir evi vardı, bahçesinde onlara barınacakları alanlar yaptım. Engelli canları oraya götürdüğüm bir alan oluşturdum. Maalesef Kahramanmaraş merkezli depremlerde orayı da kaybettik. O zamandan beri konteyner kentte kalıyoruz. Kapımıza gelen canları doyuruyoruz, besliyoruz, tedavi ediyoruz. Boncuk, 3 yıldır aynı sevinçle karşılıyor. Boncuk'a hep aynı şarkıları söylüyorum ve videoyu da yanlışlıkla sosyal medyaya yükledim. Sosyal medyadaki insanlardan çok güzel dönüşler aldık. İnsanlar, dans etmeye, sesi kullanmaya başladı. Gülümseyerek izliyoruz hepsini, çok hoş."

MİLYONLARA ULAŞTI AKIM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan videolar, bazı platformlarda 2 milyon beğeniye ve 30 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Arat, insanların görüntüleri izledikçe mutlu olduklarını ve Boncuk’u görmek için kendisine ulaştıklarını söyledi.

Birçok hayvansever, "Hanimişi benim guttişim" diyerek sosyal medyada patili dostların fotoğrafları ve videolarını da paylaşmaya başladı.