"Hanimişi benim guttişim" rekorunu anlattı!

Yayınlanma:
"Hanimişi benim guttişim" diyerek sevilen Boncuk milyonların kalbini fethetti. Boncuk'u sevgi dolu sözlerle seven 27 yaşındaki depremzede Fatma Arat, hikayesini anlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Fatma Arat, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesiyle birlikte evini kaybetti. Depremin ardından Samanköy Konteyner Kent’e yerleşen Arat, burada sahiplendiği köpeğe “Boncuk” adını verdi.

aa-20260117-40281836-40281828-malatyada-yasayan-genc-kizin-kopegi-boncuk-ile-bagi-yurekleri-isitiyor1.jpg

Fatma Arat ve annesi tarafından sahiplenilen Boncuk’la kurulan duygusal bağ, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arat’ın Boncuk’u severken çektiği bir video, milyonlara ulaştı.

aa-20260117-40281836-40281831-malatyada-yasayan-genc-kizin-kopegi-boncuk-ile-bagi-yurekleri-isitiyor1.jpg

BONCUK ÜÇ YILDIR AYNI SEVİNÇLE

aa-20260117-40281836-40281829-malatyada-yasayan-genc-kizin-kopegi-boncuk-ile-bagi-yurekleri-isitiyor1.jpg

Fatma Arat, hayvan sevgisinin ailesinden geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

aa-20260117-40281836-40281830-malatyada-yasayan-genc-kizin-kopegi-boncuk-ile-bagi-yurekleri-isitiyor1.jpg

"Hayvan sevgim ailemden geliyor. Annem, babam, anneannem, hepsi hayvanları çok severler. Böyle sevgi dolu bir ailede büyüyünce hayvanlara şefkat duyuyorsunuz ister istemez. Bir süre sonra sadece uzaktan sevmek bana yetmemeye başladı. Onları tedavi edip beslemek istedim. Bunun için de anneannemin müstakil bir evi vardı, bahçesinde onlara barınacakları alanlar yaptım. Engelli canları oraya götürdüğüm bir alan oluşturdum. Maalesef Kahramanmaraş merkezli depremlerde orayı da kaybettik. O zamandan beri konteyner kentte kalıyoruz. Kapımıza gelen canları doyuruyoruz, besliyoruz, tedavi ediyoruz. Boncuk, 3 yıldır aynı sevinçle karşılıyor. Boncuk'a hep aynı şarkıları söylüyorum ve videoyu da yanlışlıkla sosyal medyaya yükledim. Sosyal medyadaki insanlardan çok güzel dönüşler aldık. İnsanlar, dans etmeye, sesi kullanmaya başladı. Gülümseyerek izliyoruz hepsini, çok hoş."

aa-20260117-40281836-40281832-malatyada-yasayan-genc-kizin-kopegi-boncuk-ile-bagi-yurekleri-isitiyor1.jpg

MİLYONLARA ULAŞTI AKIM OLDU

aa-20260117-40281836-40281833-malatyada-yasayan-genc-kizin-kopegi-boncuk-ile-bagi-yurekleri-isitiyor1.jpg

Sosyal medyada paylaşılan videolar, bazı platformlarda 2 milyon beğeniye ve 30 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Arat, insanların görüntüleri izledikçe mutlu olduklarını ve Boncuk’u görmek için kendisine ulaştıklarını söyledi.

aa-20260117-40281836-40281835-malatyada-yasayan-genc-kizin-kopegi-boncuk-ile-bagi-yurekleri-isitiyor1.jpg

Birçok hayvansever, "Hanimişi benim guttişim" diyerek sosyal medyada patili dostların fotoğrafları ve videolarını da paylaşmaya başladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

