Bilim insanlarının 60 yıldır çözemediği gizem: Dünya her 26 saniyede bir sallanıyor!
Yayınlanma:
Sismologlar on yıllardır Dünya'da 26 saniyelik aralıklarla gizemli titreşimler kaydediyorlar . Çok sayıda hipoteze rağmen, hâlâ kesin bir cevap yok.

DÜNYADAKİ GİZEMLİ TİTREŞİMLER

Dünya, yarım yüzyıldan fazla bir süredir hâlâ net bir açıklaması olmayan gizemli bir "sinyal" yayıyor. Bunlar, yaklaşık her 26 saniyede bir tekrarlanan ve dünyanın çeşitli yerlerindeki aletler tarafından kaydedilen zayıf ama düzenli sismik titreşimlerdir.

0879516001760536064-0.jpg

Mikrosismik olarak bilinen bu olgu, ilk olarak 1960'ların başında Columbia Üniversitesi'ndeki Lamont-Doherty Jeolojik Gözlemevi'nde çalışan Amerikalı jeolog Jack Oliver'ın sismik verilerde garip bir ritmik "gürültü" fark etmesiyle kaydedilmiştir.

O dönemde, bu titreşimlerin kaynağını belirlemek için teknik imkanlar yetersizdi. Araştırmacılar daha sonra titreşimin Gine Körfezi'ndeki Boni Körfezi'nden geldiğini tespit ettiler.

Bir hipotez, bu titreşimi okyanus dalgalarıyla ilişkilendiriyor. Bu teoriye göre, bu bölgedeki kıta sahanlığı dev bir doğal "davul" gibi davranıyor: Sahanlığın kenarı boyunca düzenli olarak yuvarlanan dalgalar, Dünya kabuğunda yayılan harmonik salınımlar yaratıyor.

Başka bir bilim insanı ekibi ise, titreşimin kaynağının São Tomé adasındaki bir volkanın yakınında bulunması ve benzer mikrosismik olayların Japonya'da daha önce gözlemlenmiş olması nedeniyle, titreşimin volkanik kökenli olduğunu öne sürüyor.

0385220001760708730-0-001.jpg

Onlarca yıllık gözlemlere rağmen, bu fenomen herhangi bir tehdit oluşturmadığı ve depremler üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için araştırmaların dışında kalmaya devam ediyor. 2020'de, küresel karantina sırasında, insan faaliyetleri önemli ölçüde azaldığında, bilim insanları Dünya'nın arka plan gürültüsünü daha ayrıntılı olarak inceleyebildiler, ancak 26 saniyelik "darbenin" kökenini açıklayamadılar.

Hatırlarsınız ki, bilim insanları Atlantik Okyanusu'nda Avrupa ve Afrika levhaları arasında yer alan devasa bir okyanus çukurunun gizemini daha önce ortaya çıkarmışlardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

